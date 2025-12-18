"Stromdiebstahl": Sarah Engels hat Probleme mit ihrem Haus

Für Sarah Engels (33) sollte es eigentlich ein weiterer Schritt ins neue Zuhause werden – stattdessen meldete sich die Sängerin sichtlich aufgebracht aus dem frisch bezogenen Traumhaus in Köln. Auf Instagram schilderte die Musikerin, was sie und Ehemann Julian Engels (32) beim Einzug entdeckten: In der Immobilie existieren zwei Stromzähler, von denen einer nie erwähnt wurde. "Ich bin gerade einfach nur so wütend und so fassungslos. Das macht mich gerade richtig, richtig sauer", ärgerte sich Sarah in ihrer Story. Laut ihrer Darstellung lief die komplette Wärmepumpe über diesen zweiten Zähler – und der war falsch verdrahtet, sodass er jahrelang rückwärts zählte. Die Folge: Der vorherige Eigentümer habe für Warmwasser und Heizung nichts gezahlt, nun müsse das Paar die Sache klären lassen.

Sarah erklärte ihren Followern, der ominöse Zähler sei weder in den Unterlagen aufgeführt gewesen noch bei der Übergabe thematisiert worden. Erst auf ihre Nachfrage sei herausgekommen, wofür er stand. "Das gilt natürlich als Stromdiebstahl und es liegt jetzt in unserer Verantwortung, das Ganze zu korrigieren und richtig machen zu lassen", erklärte sie. Zusätzlich rechnet die Familie mit spürbar höheren Nebenkosten, da die übergebenen Verbrauchswerte offenbar nicht belastbar sind. Versuche, mit Makler und Verkäufer ins Gespräch zu kommen, seien bisher ins Leere gelaufen. "Wir fühlen uns einfach so alleingelassen", so Sarah weiter. Gleichzeitig machte die "Moulin Rouge!"-Hauptdarstellerin deutlich, dass sie auf eine zügige, lösungsorientierte Reaktion hofft: Jemand müsse sich nun bewegen und Verantwortung übernehmen.

Noch vor wenigen Monaten schien die Freude bei dem Paar riesig zu sein. Die Sängerin und ihr Mann teilten damals ein emotionales Video mit ihren Fans, in dem sie sich verliebt im Garten ihres neuen Hauses in die Arme fielen. "Ich freue mich wahnsinnig auf dieses neue Kapitel in unserem Zuhause. Auch wenn das für die nächsten Wochen einiges an Arbeit bedeutet", schrieb Sarah voller Vorfreude. Auch die vielen Glückwünsche ihrer Community sorgten für viel Begeisterung.

Instagram / sarellax3 Sarah Engels, Influencerin

IMAGO / BOBO Sarah Engels, Sängerin

Instagram / sarellax3 Sarah und Julian Engels, Oktober 2025