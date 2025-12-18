Nach vier Jahren: Evelyn Burdecki feiert wieder Weihnachten

Evelyn Burdecki (37) verbringt in diesem Jahr erstmals seit vier Jahren Weihnachten wieder zu Hause in Düsseldorf. Nach dem unerwarteten Tod ihres Vaters Klemens im November 2021 war das Fest für die Familie lange Zeit mit Trauer überschattet. "Ich freue mich riesig darauf, endlich wieder in den eigenen vier Wänden Weihnachten zu feiern", erklärte sie gegenüber der Bild. Die TV-Persönlichkeit, die seit 2023 mit ihrer Mutter Theresa zusammenlebt, erwartet ein besinnliches Fest mit ihren engsten Vertrauten und einigen Nachbarn, die sonst alleine wären.

Zusammen mit ihrer Familie hält Evelyn trotz des schmerzlichen Verlusts an weihnachtlichen Traditionen fest. Die Mutter bringt ihren uralten Plastikbaum zum Einsatz, den es ihrer Tochter zufolge schon seit über fünfzig Jahren gibt, und bereitet traditionelle polnische Gerichte wie Kartoffelsalat, Maultaschen und Fisch zu. Zu den Ritualen gehört auch ein gemeinsamer Kirchgang, bei dem eine Kerze für den verstorbenen Vater entzündet wird. "Mein Papa ist immer dabei – im Herzen und in unseren kleinen Ritualen", sagte sie. Trotz allem schafft die Familie es, den Moment zu genießen: "Keine Förmlichkeiten, kein Stress, dafür sehr viel Essen und ein Bauch so voll, dass man kurz vorm Umkippen ist", beschreibt Evelyn, deren Kinderwunsch seit dem Tod ihres Vaters größer wird, die entspannte Atmosphäre.

Die Reality-TV-Darstellerin ist bekannt für ihre lebhafte und humorvolle Art, doch Familienbande stehen für sie im Mittelpunkt. Insbesondere zu ihrer Mutter Theresa hat sie ein inniges Verhältnis. Gemeinsam teilen sie nicht nur den Haushalt, sondern auch den weihnachtlichen Trubel. In der Vorweihnachtszeit gönnte sich Evelyn einige entspannte Tage auf Teneriffa, bevor sie für die Feiertage nach Hause zurückkehrte. Silvester plant sie ausgelassen in den Bergen mit Freunden und hat sich bereits einen Skilehrer organisiert. Ihren unbeschwerten Charme und Optimismus verliert sie auch in schwierigen Zeiten nicht, wie sie an ihrem liebevollen Umgang mit der Weihnachtstradition zeigt.

Anzeige Anzeige

Simon Pfaff / ActionPress Evelyn Burdecki, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Instagram / evelyn_burdecki Evelyn Burdecki, Juli 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Evelyn Burdecki, September 2024