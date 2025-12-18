Roland Kaiser tritt beim Ball der Wiener Wirtschaft auf

Großer Auftritt in der Wiener Hofburg: Roland Kaiser (73) wird den Ball der Wiener Wirtschaft am 30. Januar 2026 musikalisch krönen. Der Schlagerstar übernimmt in den prunkvollen Sälen den Höhepunkt der Ballnacht, wie der Wirtschaftsbund Wien laut OE24 bekannt gab. Der Sänger reist für die Gala nach Wien und bringt sein Hit-Repertoire mit. Die Ballnacht gilt als Treffpunkt für Wirtschaft, Kultur und Tanz – und Roland steht im Zentrum der Show. "Die Wiener Ballkultur ist etwas ganz Besonderes", erklärte der Entertainer. Die Veranstalter versprechen einen Abend, der Tradition und Moderne verbindet. Die Frage, wer, was, wann, wo und mit wem, ist damit beantwortet – und macht Lust auf das große Parkett-Finale unter Kronleuchtern.

Der Präsident der Wirtschaftskammer Wien, Walter Ruck, sieht in der Verpflichtung des Stars ein Signal für Reichweite und Nähe. "Seine Songs verbinden Generationen", sagte Ruck und kündigte einen Auftritt an, der die Hofburg "zum Klingen bringt". Der Ball der Wiener Wirtschaft ist ein Fixtermin der Saison und reiht Roland in prominente Vorgänger ein. In den Vorjahren sorgten bereits Umberto Tozzi, Ronan Keating (48) und Eros Ramazzotti (62) für internationale Akzente. Für den Sänger läuft es auch abseits des Parketts rund: Sein jüngster Konzertfilm setzte in Deutschland neue Maßstäbe, stürmte auf Platz eins der Kinocharts und startete am Premierentag sogar stärker als der Konzertfilm von Taylor Swift (36). Live bleibt der Andrang ungebrochen. Die "Kaisermania" 2026 zieht nahezu 50.000 Fans an, die Tickets waren in nur vier Minuten vergriffen.

Roland Kaiser, mit bürgerlichem Namen Ronald Keiler, steht seit rund fünf Jahrzehnten auf der Bühne und hat dabei mehr als 90 Millionen Tonträger verkauft. Der Musiker ist für Stilbewusstsein und eine enge Bindung zu seinem Publikum bekannt. In Interviews betont er oft, wie wichtig ihm Begegnungen nach dem Konzert sind. Freunde beschreiben den Sänger als jemanden, der sich Kleinigkeiten merkt und sich gerne persönlich bedankt. Privat hält er seinen Alltag gerne geerdet und genießt Ruhephasen zwischen großen Terminen. Für Wien hat er eine besondere Schwäche: Der Künstler schwärmt regelmäßig von der Atmosphäre der Stadt und der Mischung aus Eleganz und Herzlichkeit. Dass er nun beim Ball der Wiener Wirtschaft durch den Abend führt, passt zu seinem Faible für festliche Anlässe.

Imago Schlagerstar Roland Kaiser im Juli 2025 in Erfurt

Getty Images Roland Kaiser im August 2024

Getty Images Roland Kaiser, Musiker