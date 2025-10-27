Er bat Fans um Hilfe: Ex-NFL-Star Nick Mangold ist gestorben

Der ehemalige Star der New York Jets, Nick Mangold, ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Die traurige Nachricht teilte das Team am 26. Oktober über den offiziellen X-Account mit. Laut Angaben der Jets erlag der Ex-Sportler am Vortag, dem 25. Oktober, den Komplikationen einer Nierenerkrankung. Nur wenige Tage vor seinem Tod hatte sich der frühere NFL-Profi an seine Fans gewandt und sie über seinen Gesundheitszustand informiert. Er schilderte auf Instagram, dass er an einer genetisch bedingten chronischen Nierenerkrankung leide und auf eine Transplantation angewiesen sei. "Ich wusste, dass dieser Tag kommen würde, aber ich dachte, ich hätte mehr Zeit", schrieb er. Da seine Familie nicht spenden könne, bat er seine Community um Hilfe: "Ich benötige eine Nierenspende der Blutgruppe 0. Ich bin jedem, der eine Spende in Betracht zieht, zutiefst dankbar."

Die Nachricht von Nicks Tod löste in der NFL-Gemeinschaft große Betroffenheit aus. Jets-Chairman Woody Johnson erinnerte daran, wie sehr Nicks Führungsqualitäten und Stärke das Team geprägt hatten: "Er war mehr als ein legendärer Spieler, er war das Herz unserer Offensive für ein Jahrzehnt." Sein ehemaliger Trainer Rex Ryan, der ihn sechs Jahre lang betreut hatte, konnte seine Trauer kaum in Worte fassen und nannte ihn "einen großartigen jungen Mann" und "viel zu jung". Mangold hinterlässt seine Frau Jenny und die vier gemeinsamen Kinder, von denen das älteste 14 und das jüngste 7 Jahre alt ist.

Nick spielte elf Saisons lang für die New York Jets und erarbeitete sich in dieser Zeit den Ruf eines der besten Center der Liga. Mit sieben Teilnahmen am Pro Bowl und zwei All-Pro-Auszeichnungen war er eine Schlüsselfigur des Teams. Nach seiner aktiven Karriere wurde er 2022 in den Jets Ring of Honor aufgenommen, was seine Bedeutung für die Franchise unterstreicht. In der letzten Woche noch hatte Nick einen weiteren Meilenstein erreicht: Er stand auf der Vorauswahlliste für die Hall of Fame-Klasse 2026. Abseits des Feldes war er für seinen Humor und seine Bodenständigkeit bekannt, Eigenschaften, die ihn bei den Jets und darüber hinaus so beliebt machten.

Anzeige Anzeige

Imago Nick Mangold, 2014

Anzeige Anzeige

Imago Nick Mangold, 2019.

Anzeige Anzeige

Imago Nick Mangold bei einem Spiel der New York Jets

Anzeige