Sehr emotional: Jason Kelce ehrt verstorbenen Nick Mangold

Die Sportwelt trauert um Nick Mangold: Der ehemalige Center der New York Jets ist im Alter von nur 41 Jahren verstorben. Der Grund für seinen frühen Tod sind Komplikationen, die aus einer chronischen Nierenerkrankung resultierten. Am 25. Oktober erlag der Ex-Sportler dem Leiden, nur wenige Tage nachdem er öffentlich um eine Organspende gebeten hatte. Jason Kelce (37), ehemaliger Center der Philadelphia Eagles, ehrte Mangold in der neuesten Folge des gemeinsamen Podcasts mit Bruder Travis, "New Heights". "Er war unglaublich. Ein Maßstab für unsere Position", erklärte Jason und bezeichnete Mangold als besten Center, den das Spiel je gesehen hat.

Nick Mangold galt als einer der herausragenden Spieler seines Positionsbereichs und war das Herzstück der Jets-Offensive für über ein Jahrzehnt. In seiner Karriere, die nach der Saison 2016 endete, absolvierte er 171 Spiele für das Team und schaffte es sieben Mal in den Pro Bowl. Während seiner Zeit in der NFL wurde er für seine Führungsqualitäten und Fähigkeiten gleichermaßen geschätzt. Als erste Runde im NFL Draft 2006 begann er seine Karriere bei den Jets und gewann schnell die Herzen der Fans sowie des Managements. Woody Johnson, der Vorsitzende der Jets, betonte in einem Statement die Bedeutung von Mangold für das Team – sowohl sportlich als auch menschlich.

Nick Mangolds Kampf gegen die Krankheit war kein neuer, doch er hatte offenbar geglaubt, mehr Zeit zu haben. Der Sportler, dessen Familie als Organspender ausschied, hatte die Öffentlichkeit kurz vor seinem Tod aktiv um Hilfe gebeten. "Ich brauche dringend eine Niere", berichtete er damals offen in seinen sozialen Medien und machte auf seine Situation aufmerksam. Sein Tod hinterlässt nicht nur im Sport, sondern auch in seiner Familie eine große Lücke, denn Mangold war nicht nur als Athlet, sondern auch als Vater und Ehemann hochgeschätzt. Die Anteilnahme bewegt inzwischen Fans und Weggefährten weltweit, während viele sein außergewöhnliches Talent und seinen Einsatz noch lange in Erinnerung behalten werden.

Collage: Getty Images, Imago Collage: Jason Kelce und Nick Mangold (†41)

Getty Images Jason Kelce im Oktober 2023

