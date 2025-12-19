Darum heiratete Helena Bonham Carter Ex Tim Burton nicht

Helena Bonham Carter (59) hat verraten, warum sie ihren Langzeitpartner Tim Burton (67) nie geheiratet hat – und das klingt überraschend klar. In einem Gespräch im Podcast "Fashion Neurosis with Bella Freud" erklärte die Schauspielerin, dass sie das Eheversprechen grundsätzlich für problematisch hält. Die beiden waren 13 Jahre lang zusammen, lebten in London in getrennten, aber verbundenen Häusern und wurden Eltern von zwei Kindern. 2014 kam die Trennung. Über Ehe dachte sie dennoch nie ernsthaft nach. "Ich habe tatsächlich nie geheiratet, weil ich dieses Versprechen nicht ehrlich geben kann. Ich halte es einfach nicht für gesund", behauptete Helena in dem Podcast.

Die The Crown-Darstellerin sprach außerdem offen über ihre Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätsstörung. "Ich habe ADHS, also die Vorstellung, eine Hochzeit zu organisieren... Ich wäre so furchtbar stürmisch bei jeder einzelnen Entscheidung, es wäre einfach, oh mein Gott", erklärte sie im Gespräch. Kennengelernt hatten sich Helena und Tim 2001 am Set von "Planet der Affen" und arbeiteten danach immer wieder gemeinsam, von "Sweeney Todd" bis "Alice im Wunderland". Nach dem Beziehungsende 2014 habe ihr ein enger Freundeskreis durch die Phase geholfen, die sie selbst als "Scheidung" bezeichnete. "Ich war meinen Freundschaften unglaublich dankbar", betonte Helena im Podcast.

Privat hat Helena seit 2018 ihr Glück mit dem norwegischen Kunsthistoriker Rye Dag Holmboe gefunden, mit dem sie ihre Beziehung deutlich zurückhaltender führt. Das Paar teilt die Liebe zu Kunst und Kultur. Tim wiederum war nach der Trennung mit Monica Bellucci (61) liiert. Beide gaben in einem gemeinsamen Statement später ihre Trennung bekannt und betonten den gegenseitigen Respekt. Auffällig ist, wie unaufgeregt Helena über Vergangenes und Gegenwärtiges spricht. Freunde spielen in ihrem Leben eine große Rolle: Sie habe sich nach dem Ende der Beziehung stark auf die Menschen in ihrem Umfeld verlassen, "um die Familie zu tragen".

Getty Images Tim Burton und Helena Bonham Carter, Februar 2012

Getty Images Helena Bonham Carter und Tim Burton, 2013 bei den Oscars

Getty Images Rye Dag Holmboe und Helena Bonham Carter bei den Virgin Media British Academy Television Awards 2021