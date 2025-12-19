Therapie: Keith Urban spendet Gitarren an Kinderkrankenhaus

Keith Urban (58) hat in Nashville ein vorweihnachtliches Zeichen gesetzt: Der Sänger schaute Anfang der Woche im Monroe Carell Jr. Children’s Hospital at Vanderbilt vorbei, verbrachte Zeit mit kleinen Patientinnen und Patienten sowie ihren Familien und sorgte für strahlende Gesichter. In den Seacrest Studios des Krankenhauses beantwortete Keith Fragen, machte Fotos und stimmte mit einer Akustikgitarre ein fröhliches Mitsingen an. Doch damit nicht genug: Der Sänger brachte Gitarren als Spende für das Musiktherapie-Programm mit. "Keith ist ein wunderbarer Freund unseres Krankenhauses und hat uns über die Jahre mehrfach besucht", erklärte Meg Rush, Präsidentin des Hauses, in einem Pressestatement und betonte, man sei "wirklich dankbar" für seine Zeit und Unterstützung.

Die neuen Instrumente fließen direkt in die Arbeit der zertifizierten Musiktherapeuten ein, die mit Gesang, Rhythmus und Melodien Emotionen begleiten, Schmerzen und Angst lindern und die Kinder in ihrer Entwicklung stärken sollen. "Sein fürsorgliches, großzügiges Geschenk an unser Musiktherapie-Programm hilft uns, Musik weiter als zusätzliche Therapie zu nutzen, um Kindern während ihres Krankenhausaufenthalts Trost und Heilung zu bringen", so Rush weiter. Das Krankenhaus gilt als eines der führenden Kinderzentren in den USA und verweist auf nationale Rankings in zehn Fachbereichen. Für Keith ist es nicht der einzige öffentliche Auftritt in diesem Spätherbst: Im November stand er bei den CMA Awards mit Lainey Wilson (33) auf der Bühne und performte "Where the Blacktop Ends", sein erstes im Fernsehen übertragenes Set seit der Trennung von Nicole Kidman (58).

People hatte das Liebesaus Ende September bestätigt, kurz darauf reichte die Schauspielerin die Scheidung ein. Keith soll bereits aus dem gemeinsamen Haus in Nashville ausgezogen sein und eine neue Immobilie in der Country-Hauptstadt erworben haben. Während Nicole derzeit an neuen Filmprojekten wie "Zauberhafte Schwestern 2" arbeitet, der im September 2026 erscheinen soll, konzentriert sich Keith darauf, wieder zu seinen Wurzeln zurückzufinden – der Musik, die Menschen heilt und verbindet. Nach dem Ende seiner "High and Alive World Tour" im Oktober wird sein Terminkalender auch 2026 voll sein: Bereits bestätigt sind Konzertdaten in der Karibik, England, den USA und Kanada. Bis dahin nutzt er die Vorweihnachtszeit für tolle Projekte, die ihm am Herzen liegen.

Getty Images Keith Urban bei den CMA Awards in Nashville 2025

Getty Images Lainey Wilson und Keith Urban performen bei den 59th CMA Awards

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman im September 2023 in New York City