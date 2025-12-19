Brandon Sklenar über Hass nach "It Ends With Us"-Äußerungen

Brandon Sklenar (35) spricht offen über die Hetze, die ihn nach einem Instagram-Appell zur Premiere-Tour von It Ends With Us traf – und die Wortwahl ist heftig. Der Schauspieler schildert im Gespräch mit The Hollywood Reporter, dass er nach seinem Aufruf zu mehr Freundlichkeit Nachrichten erhielt wie "Ich hoffe, du stirbst" und "Ich hoffe, deine Karriere endet". Auslöser war sein Post im August 2024, als Gerüchte über Spannungen zwischen Blake Lively (38) und Justin Baldoni (41) die Runde machten und beide bei der Premiere nicht gemeinsam posierten. Brandon wollte, so sagt er, den Fokus zurück auf den Film und seine Botschaft lenken. Gesagt hat er das jetzt erneut – und die Reaktionen von damals lassen ihn bis heute nicht los.

Der Star präzisierte, er habe niemanden an den Pranger stellen wollen: "Kann man sich bitte auf den Ethos dieses ganzen verdammten Films konzentrieren und nicht so hasserfüllt sein?", zitierte ihn The Hollywood Reporter aus dem damaligen Gedanken heraus. In seinem Post hob er Autorin Colleen Hoover und "die Frauen dieses Casts" hervor, die für Hoffnung und Selbstbestimmung stünden. "Die Frauen zu verteufeln, die so viel Herzblut in diesen Film gesteckt haben, wirkt kontraproduktiv", schrieb er damals. Als ihm sein Agent riet, offline zu bleiben, konnte er der Kommentarflut trotzdem nicht widerstehen. "Stell dir vor, hinter einer Tür sind hunderttausend Leute, die über dich reden. Sag mir, du legst da nicht das Ohr an die Tür?", fragte er im Interview. Nachdem Blake Lively im Dezember ihre Vorwürfe gegen Justin Baldoni erhoben hatte, teilte Sklenar auf Instagram ihre Klageschrift mit dem Hinweis: "Um Gottes willen, lest das." Auf dem roten Teppich der Vanity Fair Oscar Party sagte er später zu The Hollywood Reporter: "Ich hoffe, jeder erinnert sich daran, worum es in dem Film geht. Es geht um Liebe. Es geht darum, Frauen zu unterstützen und Menschen durch harte Zeiten zu helfen."

Privat und am Set gilt Brandon als ruhig und loyal, sagen Weggefährten. Blake, die mit ihm an "It Ends With Us" arbeitete, lobte ihn intern früh – Regisseur Paul Feig (63) berichtet, sie habe ihm den Darsteller förmlich ans Herz gelegt. Wer den Schauspieler erlebt, beschreibt einen Kollegen, der lieber zuhört, als laut zu werden, und der Konflikte meidet, statt sie zu schüren. Seine Social-Media-Geste passt dazu: kein Angriff, eher ein Versuch, die Temperatur zu senken. Für seine Fans bleibt er der leise Typ, der sich dann meldet, wenn es ihm wichtig erscheint. Und für Kolleginnen wie Blake offenbar einer, auf den man sich verlassen kann.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Sklenar und Blake Lively im August 2024

Anzeige Anzeige

T. JACKSON / BACKGRID Blake Lively und Justin Baldoni am Filmset von "It Ends With Us" im Mai 2023

Anzeige Anzeige

Getty Images Brandon Sklenar, Schauspieler