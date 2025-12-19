Pamela Andersons schockierende Enthüllung über Stallone

Pamela Anderson (58) und ihre Beziehungen sorgen damals wie heute immer wieder für Schlagzeilen. Zuletzt erregte sie jedoch Aufsehen mit pikanten Details über Sylvester Stallone (79), wie The Hollywood Gossip berichtet. In ihrer 2023 erschienenen Doku über ihr Leben erinnert sich Pamela an ein angebliches Angebot, das ihr der Hollywood-Star gemacht haben soll, als sie frisch in Los Angeles angekommen war. Er habe ihr eine Wohnung und einen Porsche in Aussicht gestellt, wenn sie seine "Nummer 1" werde. Pamela ließ ihn daraufhin abblitzen: "Ich wollte mich verlieben. Ich wollte mich nicht mit weniger zufrieden geben", verriet sie zuletzt in der Talkshow "Watch What Happens Live".

Sylvester selbst wies die Vorwürfe zuvor entschieden zurück. In einem von seinem Anwalt veröffentlichten Statement hieß es laut The Hollywood Gossip eindeutig: "Die meinem Mandanten zugeschriebene Aussage von Pamela Anderson ist falsch und erfunden." Trotz dieser klaren Zurückweisung blieb Pamela Anderson jedoch unbeirrt bei ihrer Version der Ereignisse. In der Talkshow erklärte sie Moderator Andy Cohen (57): "Wie kannst du so etwas erfinden? Ich meine, das war ziemlich konkret." Sylvester hingegen hat sich seitdem nicht weiter zu den Vorwürfen geäußert, sodass Raum für Spekulationen bleibt.

Parallel dazu feierte Pamela vor kurzem ein Comeback auf der Leinwand und bekam viel Lob für ihren Auftritt in "Die nackte Kanone". Nach jahrelanger Pause landete sie mit ihrer Rolle in der Neuauflage des Kultklassikers einen echten Erfolg. Auch privat scheint es der Schauspielerin gut zu gehen, da sie zuletzt immer wieder in Begleitung des Schauspielers Liam Neeson (73) gesichtet wurde. Spekulationen um eine mögliche Beziehung wies die Hollywood-Größe jedoch kürzlich gegenüber dem People Magazine zurück: "Ich verehre Liam, aber wir sind ehrlicherweise bessere Freunde."

Collage: Getty Images, IMAGO / ZUMA Press Wire Collage: Pamela Anderson und Sylvester Stallone

Getty Images Sylvester Stallone, Schauspieler

Getty Images Pamela Anderson und Liam Neeson, Juli 2025