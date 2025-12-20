Brad Pitt erreicht Teilsieg in Klage gegen Ex Angelina Jolie

Brad Pitt (62) verbucht im Dauerkonflikt mit Angelina Jolie (50) um Château Miraval einen neuen Etappensieg: Ein Richter in Los Angeles gab seinem Antrag statt und ordnete an, dass Angelina innerhalb von 45 Tagen ungeschwärzte Nachrichten und E-Mails vorlegen muss. Es geht um 22 Dokumente, die zwischen Nicht-Anwälten ausgetauscht wurden und die den Verkauf ihres Anteils an der französischen Winery betreffen. Die Entscheidung erging am Mittwoch, 17. Dezember, wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die unter anderem Us Weekly einsehen konnte. Ein Antrag von Angelina auf Sanktionen wurde abgelehnt. Damit rückt die Frage in den Fokus, wer wann mit wem über den millionenschweren Deal sprach – und was genau vereinbart wurde.

Im Zentrum des Konflikts steht der Verkauf von Angelina Jolies Anteilen des Weinguts im Jahr 2021. Angelina wirft Brad vor, sie einst gezwungen haben zu wollen, eine Verschwiegenheitserklärung zu unterschreiben, die ihr Schweigen über privates Fehlverhalten seinerseits sichern sollte. Brad entgegnet, dass Angelina von Anfang an unehrlich über ihre Absichten war. Die Klage, die er bereits 2022 auf den Weg brachte, schließt eine Forderung nach Schadensersatz in Höhe von knapp 30 Millionen Euro ein. Angelina sieht die juristischen Schritte ihres Ex-Mannes hingegen als "rachsüchtigen Krieg" an und konterte mit einer Gegenklage. Ein Jet-Vorfall aus dem Jahr 2016, bei dem Brad sich gegenüber der Familie angeblich aggressiv verhalten haben soll, ist ebenfalls Bestandteil der Akten.

Das einstige Hollywood-Traumpaar, das 2016 den Schlussstrich unter seine Ehe zog, kämpft seit Jahren öffentlich um sein gemeinsames Vermögen. Château Miraval, das idyllische Anwesen in der Provence, spielte einst eine bedeutende Rolle in der Beziehung von Brad und Angelina. Hier heirateten sie 2014 in einer intimen Zeremonie mit ihren sechs Kindern. 2016 folgte die Trennung, und 2019 wurden sie offiziell für ledig erklärt, während die Scheidung und der Streit um das Vermögen weitere Jahre in Anspruch nahmen. Brad und Angelina sollen damals zusammen begonnen haben, ihr eigenes Weingut aufzubauen – eine gemeinsame Vision, die zu einem späteren Anlass jedoch zum Symbol für die Differenzen zwischen den beiden wurde.

Getty Images Brad Pitt, Schauspieler

Getty Images Angelina Jolie im September 2025

Getty Images Angelina Jolie und Brad Pitt, Januar 2007

