Technische Probleme: MGK tadelt sein Team während Konzert

Machine Gun Kelly (35) hat seine Crew während eines Konzerts in Philadelphia öffentlich gerügt, nachdem es am zweiten Abend in Folge zu Technikpannen gekommen war. "Lasst mich kurz mit meinem Team reden. Das ist schon der zweite Tag mit diesen technischen Problemen", sagte der Rapper direkt an sein Publikum gerichtet, wie ein Besucher in einem auf TikTok geteilten Video zeigt. Dann legte der 35-Jährige nach: "Ich mache meinen Job. Lasst uns sicherstellen, dass wir unseren Job machen, damit die Leute, die hierfür ihr hart verdientes Geld ausgegeben haben, die Show bekommen, für die sie verdammt nochmal bezahlt haben. Konzentriert euch!" Laut dem TikToker hatten zuvor die Lichter auf der Bühne gestreikt.

Die Philadelphia-Panne folgte direkt auf einen Vorfall beim Tourstopp im Barclays Center in Brooklyn: Zu Beginn der Show stieg MGK aus einem riesigen Liberty-Kopf empor, während eine Gitarre von der Hallendecke herabgelassen werden sollte – doch der Mechanismus hakte. In Fanvideos ist zu sehen, wie der Musiker zwischen der in der Luft hängenden Gitarre und seiner Crew hin- und herzeigt, ehe ein Crewmitglied ein Ersatzinstrument auf die Bühne bringt. "Meine Gitarre sollte hier sein, aber scheiß drauf", sagte MGK nach dem ersten Song, wie TikTok-Clips zeigen. Viele Fans lobten in den Kommentaren seinen Tonfall: "Früher hätte er geschimpft und wäre richtig sauer geworden – diese Weiterentwicklung macht mich fertig. Ich bin so stolz auf ihn", meinte eine Nutzerin. Ein anderer erinnerte konkret an die letzte Tour, auf der MGK auf solche Vorfälle "sehr wütend" reagiert habe. Diesmal, so der Tenor, gehe er deutlich gelassener damit um.

Abseits der Pannen läuft die XXL-Tour für MGK hervorragend: Sie ist Mitte November in Orlando gestartet und wird den Musiker bis 2026 noch durch Nordamerika, Europa, Australien, Neuseeland und Kanada führen. In Los Angeles widmete der Musiker eine Show seinen beiden Töchtern Casie Colson Baker (16), die er mit Emma Cannon hat, und Saga, die er mit Megan Fox (39) teilt. "Ich möchte diese Show meinen zwei kleinen Mädchen widmen", sagte MGK laut Social-Media-Videos. "Meine Älteste ist zu schnell groß geworden." Kurz zuvor stand die 16-Jährige in Orlando sogar mit ihm auf der Bühne und sang gemeinsam mit ihrem stolzen Papa den Song "Forget Me Too".

Imago Machine Gun Kelly beim Formel-1-Grand-Prix von Las Vegas 2025

Imago Machine Gun Kelly bei den Nickelodeon Kids Choice Awards 2025

Getty Images Casie Baker und MGK bei den Fashion Media Awars in New York City, September 2025