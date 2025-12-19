Trisha Paytas gibt erste Einblicke in "Euphoria"-Auftritt

Diese Besetzung hätten Fans der Serie Euphoria wohl nicht kommen sehen: Trisha Paytas (37) hat eine Nebenrolle in der neuen Staffel des HBO-Dramas. In der neuesten Folge ihres Podcasts "Just Trish" verriet die YouTuberin, dass sie gehofft hatte, im kürzlich veröffentlichten Teaser aufzutauchen. "Leider habe ich es nicht in den Teaser geschafft", gab sie zu verstehen. Zu dem Inhalt der Serie dürfe sie noch nichts sagen. Die YouTuberin wollte schon ein Foto von sich mit der berühmten "Euphoria"-Klappe posten und preisgeben, mit welchen Serienstars ihre Rolle zu tun hat, doch auch dazu darf sie nichts verraten.

Im Gespräch plauderte Trisha auch aus, dass sie bislang keine Folge der Show gesehen hat. "Ich glaube, ich schaue es mir jetzt mal an. Die ganze Serie zu schauen, erfordert Hingabe, aber ich glaube, ich werde es machen", erzählte sie im Podcast. Sie wisse noch nicht, in welcher Folge sie auftauche. Das Filmen einer Episode habe nach Trishas Angaben etwa drei Tage gedauert. Die Spannung auf die dritte Staffel ist groß, Fans warten inzwischen seit fast vier Jahren auf die Fortsetzung.

Für Trisha ist die Gastrolle in der Prestige-Serie ein berufliches Highlight. Bislang machte sich die Content-Creatorin hauptsächlich mit lustigen bis kontroversen Videos im Netz einen Namen. Seit einigen Jahren wurde es jedoch ruhiger um die US-Amerikanerin. Gemeinsam mit ihrem Mann Moses Paytas-Hacmon hat die Medienpersönlichkeit inzwischen drei gemeinsame Kinder. Die Sprösslinge hören auf die ungewöhnlichen Namen Malibu Barbie, Elvis und Aquaman.

Getty Images Trisha Paytas im Februar 2025 in New York

Getty Images Der "Euphoria"-Cast bei der Premiere im Juni 2019

Instagram / trishapaytas Trisha Paytas mit ihren Kindern Elvis, Aquaman Moses und Malibu Barbie, Juli 2025