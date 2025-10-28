Streamer xQc verdiente am Tag mehr, als andere in einem Jahr

Félix Lengyel, besser bekannt als xQc (29), hat kürzlich intime Einblicke in seine Einkünfte als Twitch-Streamer gewährt und ließ damit die Fans sprachlos zurück. Auf einem Screenshot zeigte der Kanadier während eines Twitch-Streams, was er an einem vermeintlich "schwachen Tag" in der Hochphase seiner Karriere zwischen 2019 und 2023 verdient hat – satte 45.860 US-Dollar, also rund 39.000 Euro. Davon stammten allein 33.600 Dollar aus Werbeeinnahmen, während weitere 10.000 Dollar durch Abonnements seiner Fans hinzukamen. Für die meisten entspricht das einem durchschnittlichen Jahreseinkommen, doch für xQc sei das nichts Außergewöhnliches.

Die Einnahmemöglichkeiten für beliebte Streamer sind dabei vielfältig. Neben den Werbeerlösen können Twitch-Größen wie xQc oder auch Kai Cenat, der ebenfalls Zahlen offengelegt hat, vor allem durch "Subs" Geld verdienen. Diese monatlichen Abonnements beginnen bei 4,99 US-Dollar und ermöglichen es den Fans, ihren Lieblingsstreamern finanziell unter die Arme zu greifen und gleichzeitig exklusive Inhalte zu genießen. Dass dabei teils astronomische Summen zusammenkommen können, unterstrich auch YouTube-Star Charles White, bekannt als MoistCr1TiKaL. Er gestand kürzlich, in unregelmäßigen Twitch-Streams rund fünf Millionen Dollar eingenommen zu haben.

xQc, der ursprünglich aus Kanada stammt und vorher als professioneller Spieler von Overwatch bekannt wurde, hat sich als einer der prominentesten Streamer der Welt etabliert. Seine ehrlichen Einblicke in die Welt des Livestreamings stoßen bei vielen auf großes Interesse und zeigen, wie lukrativ das Geschäft für Stars in der Branche sein kann. Während er außerhalb des Streams für seine direkte Art und seinen Humor bekannt ist, hat er auch eine enge Bindung zu seiner Community aufgebaut, die ihn seit Jahren unterstützt und maßgeblich zu seinem Erfolg beigetragen hat.

Getty Images Felix Lengyel alias xQc bei den YouTube Streamy Awards 2022

Getty Images xQc bei den Streamy Awards 2023

Getty Images xQc in der Oracle Red Bull Racing Garage beim Großen Preis von Miami 2025

