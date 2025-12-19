Shia LaBeoufs Helden: Mel Gibson reichte ihm die Hand

Shia LaBeouf (39) hat offenbart, welche Hollywood-Stars ihm auf seinem Weg zur Nüchternheit geholfen haben. In einem ausführlichen Interview mit dem Hollywood Reporter sprach der Schauspieler über die Unterstützung von Mel Gibson (69), Sean Penn (65) und Josh Brolin (57), die maßgeblich dazu beigetragen haben, dass er sein Leben wieder auf die Reihe bekommen hat. Besonders die Bindung zu Mel sei dabei entscheidend gewesen, den er 2022 während der Recherche für einen Film kennengelernt habe. "Er hat mich an die Hand genommen, als es mir richtig schlecht ging. Er ist immer für mich da gewesen," erklärte Shia über ihren engen Kontakt. Auch James Brolin und Sam Rockwell (57) hätten ihn in dieser schwierigen Phase unterstützt.

Mel, der seit 2010 trocken ist, brachte Shia in dieser Zeit zu lateinischen Gottesdiensten, was für ihn zu einer bedeutsamen Erfahrung wurde. Die Gespräche über Religion und Gott hätten eine tiefgreifende Wirkung auf ihn gehabt, erzählte der Schauspieler weiter. Sean habe ihn ermutigt, eine Theaterproduktion zu starten, und gemeinsam mit Sam in den ersten Wochen unterstützend zur Seite gestanden. Josh, der seit 2013 nüchtern ist, sei ebenfalls eine wichtige Begleitperson auf dieser Reise gewesen. "Es war das erste Mal, dass ich so etwas wie wahre Liebe erfahren habe, auf diese Art," beschrieb Shia die Unterstützung seiner Kollegen.

Hinter Shias Erfolg steht eine bewegte Karriere, die von Höhen und Tiefen geprägt ist. Von seiner Kindheit als Kinderstar bis hin zu späteren Jahren voller Kontroversen kämpfte der Schauspieler nicht nur mit öffentlichen Skandalen, sondern auch mit persönlichen Dämonen. Die Hilfe, die er von Mel, Sean und Josh erhielt, hat offensichtlich nicht nur seine Karriere, sondern auch sein Leben positiv beeinflusst. Heute zeigt er sich dankbar und reflektiert: "Ich bin gesegnet, dass ich weiterhin meine Kunst auf höchstem Niveau ausüben darf. Es fühlt sich wie ein Wunder an," so Shia in dem Interview.

Getty Images Shia LaBeouf, Schauspieler

Getty Images Mel Gibson, Schauspieler

Getty Images Sean Penn, Schauspieler