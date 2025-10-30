Marlene Dietrichs Tochter Maria mit 100 Jahren verstorben

Maria Riva ist tot. Die Tochter von Marlene Dietrich (†90) starb kurz vor ihrem 101. Geburtstag im Schlaf in ihrer Wahlheimat New Mexico. Zuletzt lebte sie zurückgezogen bei ihrem Sohn Peter in Gila. Bekannt wurde die Nachricht über einen Post auf Facebook: Der Sohn der Broadway-Darstellerin Eileen Heckart teilte den Verlust öffentlich und würdigte die enge Freundin seiner Mutter. "Ich habe gerade vom Tod meiner lieben Maria Riva erfahren, kurz vor ihrem 101. Geburtstag. Maria war unglaublich – eine wunderbare Schauspielerin, eine brillante Autorin und die Tochter von Marlene Dietrich – neben vielen anderen Dingen", schrieb er.

Maria prägte das Bild ihrer berühmten Mutter wie kaum jemand – und bewahrte es zugleich. Nach dem Tod von Marlene im Jahr 1992 veröffentlichte sie das Buch "Marlene Dietrich", eine intime, präzise und schonungslose Annäherung, die das öffentliche Bild der Diva um ein persönliches Mosaik aus Nähe und Distanz ergänzte. In dem Bestseller schrieb sie: "Meine Mutter war wie ein Gott – und ich war ihr Diener." Früh selbst als Schauspielerin erfolgreich, gab Maria ihre eigene Karriere weitgehend auf, um Marlene auf Tourneen zu begleiten, hinter der Bühne zu organisieren und als engste Vertraute den Alltag zusammenzuhalten.

Hinter den Kulissen war das Verhältnis von Mutter und Tochter von tiefer Verbundenheit und strenger Disziplin geprägt. Maria beschrieb, wie sehr das Leben im Rampenlicht den privaten Raum prägte, von der Kindheit in Berlin bis zu den Jahren an Marlenes Seite auf Reisen rund um den Globus. Später fand sie in den USA ihr Zuhause und wurde zur Chronistin einer Ikone, ohne die eigenen Erinnerungen zu glätten. Familie blieb dabei ihr Fixpunkt: Sie bekam vier Söhne, suchte die Stille abseits der Bühne und fand sie schließlich in Gila bei ihrem Sohn Peter, wo sie ihre letzten Lebensjahre verbrachte.

Imago Maria Riva in der NDR Talk Show, Januar 1990

Getty Images Maria Riva in einer Szene eines US‑TV‑Dramas, Juni 1951

Hulton Archive/Getty Images Marlene Dietrich, Filmlegende

