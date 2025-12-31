Umzug ins Ausland: Angelina Jolie verkauft Haus in L.A.

Angelina Jolie (50) macht ernst mit ihrem Abschied aus Los Angeles: Zum Jahreswechsel lässt die Schauspielerin ihr historisches Anwesen nach einer Renovierung ausgewählten, vorqualifizierten Interessenten zeigen – mit Blick auf einen Verkauf. Das erfuhr das Magazin People von einem Insider. Die Oscarpreisträgerin will ihre Zelte in L.A. abbrechen und bereitet einen Umzug ins Ausland vor. "Sie ist bereit für ein Leben, das sich nicht in Los Angeles abspielt", zitiert eine Quelle. Angelina, die sich das Sorgerecht für sechs Kinder mit ihrem Ex-Mann Brad Pitt (62) teilt, blickt dabei auf die nächsten Schritte im neuen Jahr und darüber hinaus. Die Entscheidung fällt rund ein Jahr, nachdem die Scheidung am 30. Dezember 2024 final besiegelt wurde.

Hinter den Kulissen läuft die Planung offenbar schon länger. Bereits im Spätsommer wurde deutlich, dass das Haus offiziell zum Verkauf stehen soll – nun ist der Prozess konkret. Laut People fühlt sich die Schauspielerin gut und arbeitet an mehreren Projekten, für die sie ab 2026 mehr Freiheiten erwartet. Der Zeitplan hängt auch mit der Familie zusammen: Knox (17) und Vivienne (17) feiern am 12. Juli 2026 ihren 18. Geburtstag, was ihr zusätzliche Flexibilität verschaffen dürfte. Eine frühere Quelle erklärte, Angelina habe nie dauerhaft in L.A. leben wollen, sei aber wegen Regelungen zur Kinderbetreuung gebunden gewesen. Der Schutz ihrer Familie bleibt dabei Leitlinie. In "Good Morning America" sagte sie im November 2024: "Keines meiner Kinder möchte im Moment vor der Kamera stehen. Sie sind ziemlich privat", und weiter: "Shiloh ist extrem privat", betonte sie. "Sie wurden nicht mit Privatsphäre geboren. Ich hoffe, sie können sie haben, wenn sie erwachsen werden. Wir werden sehen."

Wohin es sie zieht, hält die Filmproduzentin offen. Orte, die für die Familie Bedeutung haben, spielen jedoch seit Jahren eine Rolle in ihren Überlegungen – von Kambodscha über Frankreich bis zu afrikanischen Ländern, mit denen die Kinder persönliche Verbindungen haben. Im Alltag pflegt die Mutter eine klare Grenze zwischen Öffentlichkeit und Zuhause: Interviews gibt sie selten mit privaten Details, gemeinsame Auftritte mit den Kindern sind wohlüberlegt. Freunde beschreiben sie als strukturiert, wenn es um Routinen und Reisen geht, und als jemand, der Erlebnisse lieber im kleinen Kreis teilt. Für Angelina zählt, dass ihre Kinder in Ruhe ihren eigenen Weg gehen können – und dass neue Orte sich nach einem echten Zuhause anfühlen.

Getty Images Angelina Jolie, Schauspielerin

Getty Images Shiloh Jolie-Pitt, Zahara Jolie-Pitt, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox Jolie-Pitt

