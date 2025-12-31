So erfuhren Eric Danes Töchter von seiner ALS-Diagnose

Rebecca Gayheart (54) macht öffentlich, wie ihre Familie mit der schwersten Nachricht ihres Lebens ringt: Eric Dane (53) hat die Nervenerkrankung ALS. Er erzählte es ihr am Telefon, während sie sich zu Hause in den Kleiderschrank zurückzog, um inmitten der gemeinsamen Töchter Billie und Georgia einen Moment der Privatheit zu finden. "Wir haben einfach angefangen zu weinen", erinnert sich Rebecca in einem Essay für The Cut. Eine Woche später setzten sich die getrennt lebenden Ex-Partner mit ihren Mädchen zusammen, um offen zu sprechen. "Ich bin eine furchtbare Lügnerin", schreibt die Schauspielerin – also wollten sie nichts beschönigen. Unterstützung holten sie sich bei einer Familientherapeutin. "Die Kinder werden aufhören, Fragen zu stellen, wenn sie es nicht mehr aushalten können, wenn es zu viele Informationen sind", habe diese Rebecca geraten. Laut dem Magazin People lebt die Familie seither "Tag für Tag" mit der Diagnose.

In ihrem Text schildert Rebecca den Moment des ersten Schocks und die Tage danach: "Ich wusste damals noch nicht so viel wie heute, aber ich wusste genug über ALS, um zu wissen, dass es keine Heilung gab." Als die Töchter immer mehr wissen wollten, öffneten die Eltern die Tür zu Fachwissen: Billie und Georgia sprachen mit der Ärztin ihres Vaters, um Antworten aus erster Hand zu bekommen. Eric, der seine Diagnose im April öffentlich machte, bat damals um Rücksicht: "Ich bitte darum, meiner Familie und mir in dieser Zeit Privatsphäre zu geben", sagte er People. Parallel kämpfte Rebecca im Hintergrund mit Versicherungen, damit Eric zu Hause rund um die Uhr gepflegt werden kann. "Allein das Gesundheitssystem zu verstehen, ist schon eine eigene Sache. Die Krankenversicherung wird dir verweigern, was du verlangst, und du musst Widerspruch einlegen und dann wieder beantragen", beschreibt sie den zermürbenden Kampf mit den Bürokraten. Nach zwei Einsprüchen bekam Eric schließlich 24/7-Pflegekräfte – wenn Schichten ausfallen, springt die Ex-Frau ein und organisiert den Alltag zwischen Klinikterminen und Terminkalendern der Teenager. Freunde helfen ebenfalls, wenn Not am Mann ist; andere ziehen sich jedoch zurück – ohne Groll, wie Rebecca betont, denn "es ist nicht leicht für Menschen."

Neben all der Organisation zeigt Rebecca, wie eng die Familie zusammenhält. Sie erinnert die Mädchen an ein einfaches Prinzip: "Wir erscheinen für Menschen, egal was ist", sagte sie im Podcast Broad Ideas über ihre Gespräche zu Hause. Die gemeinsame Zeit hat unerwartete positive Seiten: "Es ist schön für die Kinder, eine sanftere Seite von uns zu sehen", reflektiert die Schauspielerin. Doch die Realität ist ernüchternd: "Kinder träumen immer davon, dass ihre Eltern wieder zusammenkommen, und ich denke, unsere tun das jetzt nicht, weil sie die Realität der Situation verstehen." Die Familie lebt in einer neuen Normalität, nur 12 Minuten voneinander entfernt, mit gemeinsamen Mahlzeiten und spontanen Besuchen. Es ist eine Liebe jenseits der Romantik – eine familiäre Verbindung, die durch die schwerste Prüfung ihres Lebens gestärkt wurde.

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane mit ihren Töchtern Billie und Georgia im September 2013

Getty Images Eric Dane, Juni 2025

Getty Images Rebecca Gayheart und Eric Dane im Juni 2015