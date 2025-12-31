Rückblick: Das waren die modischsten Babybauch-Momente 2025

Im Jahr 2025 gab es so einige werdende Mamas in der Promiwelt. Zu gegebenen Anlässen präsentierten diese ihre Babybäuche in funkelnden Roben und mit jeder Menge Stil – viele nutzten Momente auf dem roten Teppich sogar, um die Schwangerschaft zu verkünden. So beispielsweise Ellie Goulding (39). Die Sängerin überraschte ihre Fans erst im Dezember bei den Fashion Awards in London, als sie ihren Bauch in einem coolen Croptop präsentierte. Ganz ähnlich machte auch Michelle Dockery (44) öffentlich, dass sie Nachwuchs erwartete: Die britische Schauspielerin nutzte die Premiere des letzten Downton Abbey-Films in London und glänzte in einer schmal geschnittenen, hellblauen Robe, die den Babybauch in Szene setzte.

Dass Schwangerschaft und Stilsicherheit problemlos Hand in Hand gehen können, beweisen aber auch andere Promi-Mamas. Besonders gewagt setzten unter anderem Sienna Miller (44), Cardi B (33), Rihanna (37) oder Vanessa Kirby (37) ihre Bäuche in Szene. Vanessa entschied sich bei der Weltpremiere von "The Fantastic Four: First Steps" für ein enges blaues Netzkleid und darunter einen passenden Body – ein schmales Band über dem Bauch betonte diesen. Ähnlich aufregend war der Look von Sienna, als sie ebenfalls bei den Fashion Awards 2025 erschien. Die "American Sniper"-Darstellerin glänzte in einem durchsichtigen weißen Tüllkleid, worunter sie einen schlichten weißen Slip trug. Cardi B, die ihr viertes Kind erst vor einigen Wochen zur Welt brachte, präsentierte ihren Babybauch bei einem Event in einem schwarzen Spitzenbody, an Brust und Hüfte mit auffälligen Perlenketten geschmückt. Auf viele Accessoires verzichtete Rihanna, als sie im Juli hochschwanger in Santa Monica fotografiert wurde: Beim Verlassen eines Restaurants trug sie einen dunkelblauen Hosenanzug kombiniert mit einem schlichten dunklen BH und einer ungebundenen Krawatte mit Polka-Dots um den Hals.

Dass es aber nicht immer aufwendig sein muss, zeigen die Looks zu dem Zeitpunkt werdender Mamas wie Vanessa Hudgens (37), Kelly Piquet (37) oder Olivia Culpo (33). Vanessa erwartete im Spätsommer ihr zweites Kind mit Ehemann Cole Tucker (29) und überzeugte auf dem roten Teppich eines Launch-Events in L.A. in einem engen, aber schlicht cremeweißen Kleid. Den gemütlichen Alltag als Schwangere präsentierte hingegen Kelly, die Partnerin von Formel-1-Star Max Verstappen (28). Sie teilte im Frühjahr ein Foto auf Instagram, das sie mit ihrem Dackel auf dem Arm und Babybauch in einem gemütlichen rosafarbenen Jogginganzug an Bord einer Jacht zeigte. Olivia, die Ehefrau von NFL-Star Christian McCaffrey (29), setzte hingegen bei einem Ausflug durch L.A. auf einen kompletten Jeans-Look kombiniert mit Sneakern und einer umgedrehten Kappe.

Gareth Cattermole/Getty Images for BFC, Jeff Spicer/Getty Images Ellie Goulding und Michelle Dockery

Getty Images Schauspielerin Sienna Miller, Fashion Awards 2025 in London

Imago Vanessa Kirby bei der Weltpremiere von "The Fantastic Four: First Steps" in Los Angeles, Juli 2025

Instagram / kellypiquet Kelly Piquet im April 2025