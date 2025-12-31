"Harte Lektionen": Ian Somerhalder will 2026 stärker werden

Ian Somerhalder (47) hat seinen Fans zum Jahresende ordentlich Motivation serviert: Der Schauspieler teilte auf Instagram ein freches Oberkörperfoto, zeigte dabei sein durchtrainiertes Sixpack und erklärte, er sei nach einem harten, lehrreichen Jahr wieder "stark". In seinem Post schrieb Ian, er stehe um 4:30 Uhr auf, arbeite konsequent durch und bereite sich körperlich, mental und emotional auf alle Wendungen in 2026 vor. "Werde wieder stark. Sei körperlich, geistig und emotional auf alle Wendungen in 26 Minuten vorbereitet. Ich stehe um 4:30 Uhr auf. Ich arbeite. Frohe Feiertage, Leute!", so Ian. Der Vampire Diaries-Star blickte dankbar auf die "harten Lektionen" von 2025 zurück und versprach, die neu gewonnene Disziplin ins neue Jahr zu tragen.

Doch es bleibt nicht bei Fitnessplänen: Ian skizzierte eine ambitionierte Agenda für 2026. Er will mit Flugstunden beginnen, ein eigenes Flugzeug anschaffen und Hunderte Stunden in der Luft sammeln. Parallel will er seine Firmen weiter ausbauen, ein eigenes Content-Studio aufbauen und sein Leben "digitalisieren", um künftig öfter zu streamen, statt ununterbrochen zu reisen. Im Zentrum steht für ihn weiterhin die regenerative Landwirtschaft: Gemeinsam mit seiner Ehefrau Nikki Reed (37), mit der er im vergangenen Jahr ihr nachhaltiges Imperium vorantrieb, will er quer durch die USA Bauern treffen, sie beim Umstieg unterstützen und so Boden gesund machen, den Chemieeinsatz reduzieren und ländliche Gemeinden stärken. Ian sprach davon, aus der Bewegung milliardenschwere Unternehmen entstehen zu lassen, regenerative Praktiken zum Standard in den USA zu machen und "hundreds of billions of dollars" in die globale Wirtschaft zurückfließen zu lassen. Sein dokumentarisches Engagement rund um "Kiss the Ground" und "Common Ground" will er mit dem Projekt "Groundswell" fortführen. Für 2026 gab er sich zwei Leitworte: "Dream" und "Purpose".

Hinter den großen Plänen steht eine persönliche Geschichte, die Ian offen teilt. Der Schauspieler, der in Louisiana aufwuchs, betont immer wieder, wie sehr ihn die Nähe zur Natur geprägt hat. Seine Begeisterung für Felder, Gewässer und Lebensmittel aus der Umgebung erklärt, warum ihn das Thema Landwirtschaft nicht mehr loslässt und warum er heute lieber mit Farmern über Humusaufbau spricht als auf Sets zu pendeln. An der Seite von Nikki, mit der er berufliche und private Projekte mischt, scheint er Routinen gefunden zu haben, die Disziplin und Familienalltag verbinden. Dass er nun noch vor Sonnenaufgang startet, wirkt dabei weniger wie Drill, sondern wie ein Ritual, das ihm Struktur gibt und das er mit seinen Followern teilt, um sie mitzunehmen, wenn er sagt: "Make your dreams come true… You have so much power and you don't even know it."

Getty Images Ian Somerhalder bei der Vanity Fair Oscar Party 2023

Instagram / iansomerhalder Ian Somerhalder teilt einen Instagram-Beitrag, in dem er durchtrainiert auf der Hantelbank sitzt.

Getty Images Nikki Reed und Ian Somerhalder bei den St. Regis World Snow Polo Championships 2024 in Aspen