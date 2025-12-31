Im Livestream: Post Malone stürzt bei missglücktem Salto

Post Malone (30) hat sich live im Netz eine schmerzhafte Blöße gegeben: In einem Twitch-Stream mit xQc (30) wagte der Rapper am Montag einen Rückwärtssalto von seinem Stuhl – und landete unsanft auf dem Hintern. Vor dem Versuch warnte der "White Iverson"-Star die Zuschauer noch mit den Worten "Das ist nur ein Versuch", dann kletterte er auf die Sitzfläche, setzte zum Abstoß an und kippte seitlich weg. Der Musiker erklärte anschließend im Stream, sein Handgelenk habe etwas abbekommen, die Szene war für alle live mitzuverfolgen.

Auf den Clip folgte die Erklärung – und eine kleine Schuldzuweisung. Post Malone sagte, der Stuhl habe sich gedreht und damit den Flip vereitelt. In der Aufnahme ist zu sehen, wie er schon vor dem Abstoß das Gleichgewicht verliert und dann auf dem Boden aufkommt. "Ich habe mich tatsächlich am Handgelenk verletzt", gab er laut TMZ zu, und man konnte ihm ansehen, dass neben dem Handgelenk wohl auch der Stolz gelitten hat. Trotz des Abbruchs blieb er im Stream, kommentierte den Fail mit Humor und hielt die Stimmung hoch, während der Chat in Echtzeit auf den Sturz reagierte.

Unfälle scheinen dem Musiker gerade öfter zu passieren. Erst Anfang des Monats stolperte er nach seinem Set in Khanapara in Indien auf der Bühnentreppe und fiel rücklings die Stufen hinunter. Damals hatte der Rapper in einer Hand noch einen Becher, der bei der Aktion erstaunlich standhaft blieb. Privat zeigt sich der Künstler häufig locker und selbstironisch, auf Tour nimmt er sich Zeit für Fans, bleibt nach Shows für Selfies stehen und plaudert gerne im Vorbeigehen. In Streams sucht der Sänger die Nähe zum Online-Publikum, spielt Games, liest Kommentare und bringt seine spontane Art ein – Momente wie dieser gehören dann offensichtlich dazu.

Getty Images Post Malone, 2019 in Los Angeles

Getty Images Post Malone im September 2022

Getty Images Post Malone, Juni 2024