Obdachloser Kinderstar Tylor Chase verwüstet Hotelzimmer

Tylor Chase, bekannt aus der Serie "Neds ultimativer Schulwahnsinn", sorgt erneut für Schlagzeilen: Der Ex-Kinderstar, der aktuell in Riverside auf der Straße lebt, bekam von seinem früheren Co-Star Daniel Curtis Lee ein Hotelzimmer bezahlt – mit der Hoffnung auf ein paar ruhige Stunden. Doch nur wenige Stunden nach dem Check-in meldete sich die Hotelleitung bei Daniel. Mitarbeitende fanden die Zimmertür offen, eine Mikrowelle lag in der Badewanne, der Kühlschrank war umgekippt. Der Vorfall ereignete sich laut einem TikTok-Video von Daniel in den vergangenen Tagen in Südkalifornien, wo Tylor ohne festen Wohnsitz unterwegs ist. Daniel wollte seinem Freund helfen und ihn in Sicherheit bringen, doch der Versuch endete im Chaos.

Hintergrund des Dramas: Laut Familie kämpft Tylor mit Drogenproblemen und benötigt dringend Unterstützung. Daniel erklärte auf TikTok, die Angehörigen hätten ihn bereits davor gewarnt, dass ein Hotelaufenthalt zuvor gescheitert sei. Er selbst habe Tage vorher versucht, Tylor in eine Klinik zu bringen, stieß aber auf rechtliche Hürden. In den USA ist eine Zwangseinweisung streng geregelt und offenbar waren die Voraussetzungen nicht gegeben. US-Medien berichten nun, dass ein Krisenteam für psychische Gesundheit Tylor vor wenigen Tagen immerhin für 72 Stunden in eine psychiatrische Klinik brachte. Veranlasst hatten das der ehemalige Disney-Star Shaun Weiss und ein Bewohner von Riverside. Doch nach Ablauf der Frist sei Tylor wieder entlassen worden, wie TMZ meldete. Shaun appellierte daraufhin laut TMZ an die Politik, Unterstützung zu leisten. Daniel wiederum rief seine Community auf TikTok auf: "Bitte bleibt bei ihm, bietet ihm einen sicheren Hafen", sagte er. "Wir müssen etwas tun, bevor es zu spät für Tylor ist", so sein eindringlicher Appell.

Tylor stand als Teenager für Nickelodeon vor der Kamera und wurde durch "Neds ultimativer Schulwahnsinn" einem internationalen Publikum vertraut. Daniel, der damals gemeinsam mit ihm am Set stand, hält bis heute den Kontakt – die beiden verbindet eine gemeinsame Vergangenheit in einer Zeit, in der sie von Fans gefeiert wurden und zusammen auf Presseterminen unterwegs waren. Shaun, der offen über seine eigene Suchtgeschichte gesprochen hat, kennt die langen Schatten solcher Abstürze aus persönlicher Erfahrung. In Freundeskreisen von ehemaligen Kinderstars sind solche Bande oft eng: Ehemalige Kolleginnen und Kollegen bleiben über Jahre vernetzt, unterstützen sich bei Rückschlägen und teilen Erinnerungen an Drehtage, Roadtrips und kleine Rituale hinter den Kulissen – Momente, die für viele zu einem Anker werden, wenn das Rampenlicht verblasst.

TikTok / ricecrackerspov Kinderstar Tylor Chase auf der Straße in Los Angeles

