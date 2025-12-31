Frau von Jill Bidens Ex-Mann stirbt nach häuslichem Streit

Ein tragischer Vorfall erschüttert das private Umfeld von Jill Biden (74). Die Frau ihres ersten Ehemannes, Bill Stevenson, wurde tot in ihrem Haus im Oak-Hill-Viertel im US-Bundesstaat Delaware aufgefunden. In der Nacht zu Montag rückten laut TMZ gegen 23:15 Uhr Einsatzkräfte zum Anwesen des Paares aus, nachdem ein häuslicher Streit gemeldet worden war. Als die Beamten eintrafen, fanden sie Linda Stevenson leblos im Wohnzimmer. Einsatzkräfte versuchten sofort, sie wiederzubeleben, doch jede Hilfe kam zu spät – die 64-Jährige wurde noch vor Ort für tot erklärt.

Wie die Polizei dem US-Portal bestätigte, hat die Kriminalabteilung der New Castle County Police die Ermittlungen übernommen. Bislang wurden jedoch keine Anklagen erhoben. Der Körper von Linda wurde an die Delaware Division of Forensic Science übergeben. Eine Autopsie soll klären, woran sie starb. In Mitschnitten des Polizeifunks, die TMZ vorliegen, ist von einem möglichen Herzstillstand die Rede. Offizielle Ergebnisse zur Todesursache stehen aber noch aus. Weitere Details zum gemeldeten Streit oder dazu, wer den Notruf abgesetzt hat, machten die Behörden zunächst nicht öffentlich.

Bill prägte in den 1970ern mit seiner Studentenbar The Stone Balloon das Nachtleben nahe der Universität von Delaware. Damals war er mit Jill verheiratet. Wenige Jahre später trennte sich das Paar und Jill fand in Joe Biden (83) ihr neues Glück. Als First Lady stand sie fest an der Seite des ehemaligen US-Präsidenten. Auch aktuell ist sie Joe eine große Stütze. Er befindet sich derzeit nach einer Prostatakrebsdiagnose in medizinischer Behandlung und lässt sich mit einer Strahlentherapie und begleitenden Medikamenten versorgen. Die Bewältigung solcher Schicksalsschläge ließ das Paar oft als solide Einheit in der Öffentlichkeit erscheinen – inmitten eines Lebens, das sowohl von Höhenflügen als auch Krisen gezeichnet war.

Getty Images Jill Biden, First Lady der USA

Getty Images JIll Biden hält Rede im Weißen Haus, Washington 2024

X / joebiden Joe und Jill Biden im Mai 2025