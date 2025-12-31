Nach Trennung: Nina Dobrev teilt heißen Sauna-Schnappschuss

Nina Dobrev (36) meldet sich pünktlich zum Jahresende mit einem Bild, das für Gesprächsstoff sorgt: Die Schauspielerin postete auf Instagram einen Sauna-Schnappschuss, auf dem sie im schwarzen Bikini posiert – vor einem runden Panoramafenster mit Blick auf Wasser und Bäume. Dazu schrieb sie: "Mental im Flugmodus". Die Fotos gingen sofort durch die Decke, fast eine Million Likes kamen im Eiltempo zusammen. Wann und wo genau die Aufnahmen entstanden, verriet sie nicht. Klar ist aber: Die Vampire Diaries-Ikone erreichte damit ihre rund 27 Millionen Follower – und heizte ihnen trotz frostiger Temperaturen mächtig ein.

In ihrer Story legte Nina nach und kommentierte ihren Wellness-Moment mit einem augenzwinkernden Motto: "Entgiften, bevor man sich wieder vergiftet. Das nennt man Balance." Die 36-Jährige hatte die Feiertage mit ihrer Familie in Kanada verbracht. Auf Social Media teilt sie üblicherweise einen Mix aus Alltagseinblicken und Glamour-Momenten – der Sauna-Post passt perfekt in diese Linie kurz vor Silvester. Hintergrund ihrer Auszeit: Anfang September war öffentlich geworden, dass sie und Shaun White (39) ihre Verlobung gelöst haben. Damals berichteten US-Medien wie die Daily Mail, Nina sei "am Boden zerstört" gewesen.

Nach dem Liebes-Aus mit Shaun hatte die "Love Hard"-Hauptdarstellerin Anfang November einen Neustart in New York gewagt. Auf Instagram ließ sie ihre Fans an diesem frischen Kapitel teilhaben: Stolz präsentierte die Schauspielerin ihren neuen Schlüsselbund mit einem apfelförmigen Anhänger und Skyline – inklusive des Schriftzugs "New York". Dazu schrieb Nina begeistert: "Sie ist eine New Yorkerin." Besonders überraschend war diese Entscheidung, weil sie und ihr Ex noch wenige Monate zuvor gemeinsam ein Haus in Los Angeles renoviert hatten.

Getty Images Nina Dobrev im Juni 2023

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev, Dezember 2025

Instagram / nina Schauspielerin Nina Dobrev und Sportler Shaun White