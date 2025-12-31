"Hochzeit auf den ersten Blick"-Martin zieht bei Sarah ein

Frischer Start ins neue Jahr für ein TV-Paar, das sich vor Kameras das Jawort gab: Sarah und Martin aus Hochzeit auf den ersten Blick wagen den nächsten Schritt und gehen in den gemeinsamen Alltag über. In Aron Schweizers Gesprächsformat "Platz für 2" verrät Sarah, dass Martin zu ihr zieht – und zwar schon morgen an Neujahr. Der Plan steht seit Wochen, genau genommen seit Oktober, wie sie erzählt. "Martin kommt zu mir. Und es ist auch so, wie wir es von Anfang an geplant haben. Er wird morgen, Neujahr, hier ankommen und dann bleiben", sagt die Reality-Teilnehmerin in dem Talk. Ein Umzug mit Ansage, der aus einer Fernbeziehung jetzt ein Zusammenleben macht.

Wie Sarah erklärt, war der Jahreswechsel für Martin der ideale Zeitpunkt, um privat und beruflich den Schnitt zu setzen. "Ich glaube, die Romantik war gar nicht so entscheidend. Er hat von Anfang an gesagt, dass er sich das gut vorstellen kann und dass das Jahresende für ihn ein klarer Cut ist", schildert sie im Gespräch. Beruflich habe er entsprechend umgestellt, damit der Umzug klappt. Hinter den beiden liegen Monate mit langen Fahrten und knapper Freizeit. "Zusammenziehen bringt auch immer ein paar Hürden mit sich. Es wird bestimmt auch ein, zwei Momente geben, in denen man sich kurz über den anderen aufregt. Aber es ist total schön, weil es einfach der nächste Schritt ist", sagt Sarah. Die Distanz sei zuletzt spürbar an die Kräfte gegangen, Treffen alle zehn Tage oder jedes Wochenende hätten viel Organisation verlangt und kaum Raum für Erholung gelassen.

Unter der Woche zwischen Arbeit, Freunden, Sport und Haushalt regelmäßig in Kontakt zu bleiben, habe Priorität gehabt. "Gleichzeitig war es mir sehr wichtig, regelmäßig mit Martin in Kontakt zu sein und zu telefonieren", berichtet die Reality-Bekanntheit. In der Vergangenheit machten die beiden bereits deutlich, dass sie Unterschiede offen ansprechen und Meinungsverschiedenheiten nicht scheuen. Umso größer ist nun Sarahs Vorfreude auf einen Alltag unter einem Dach, wie sie auf Instagram verrät: "Neben unserer Hochzeit und dem Finale ist dies das drittschönste Ereignis für mich und ich kann meine Dankbarkeit erneut kaum in Worte fassen. Ich freue mich riesig darauf, unsere Leben ab jetzt auch räumlich zusammenzuführen …"

Sarah und Martin von "Hochzeit auf den ersten Blick"

Martin, "Hochzeit auf den ersten Blick"-Kandidat 2025

Martin und Sarah im "Hochzeit auf den ersten Blick"-Finale 2025

