Zwei Jahre nach ihrem Tod: Anna Cardwells Witwer ist verlobt

Ein neuer Lebensschritt nach schwerem Verlust: Eldridge Toney, der Witwer von Reality-TV-Star Anna Cardwell (†29), hat seiner Freundin Jessie English einen Heiratsantrag gemacht. Das bestätigte er dem Magazin Us Weekly und schilderte, wie aus einem Zufall auf Tinder große Gefühle wurden. Kennengelernt haben sich beide am 18. März, wenige Monate nach Annas Tod – und seitdem sind sie ein Paar. Die Verlobung folgte an den Feiertagen – ein Moment, für den Eldridge nach eigenen Worten "endlich den Mut" fand.

Gegenüber dem Magazin betont Eldridge, wie eng Jessie bereits mit Annas Familie verbunden ist. Sie hat die Angehörigen kennengelernt und besucht regelmäßig die Mädchen, Kaitlyn und Kylee. "Kaitlyn liebt sie, und das ist etwas, das mir sehr guttut", erzählte er dem Blatt. Auch zu Kylee habe Jessie schnell einen Draht gefunden. Beide Familien stehen hinter der Beziehung, ein Hochzeitstermin wurde allerdings noch nicht festgelegt. Eldridge beschreibt Jessie als Partnerin, die seine Vergangenheit respektiert und ihn an Tagen auffängt, an denen die Trauer um Anna besonders schwer wiegt. Kritik am angeblich schnellen Neuanfang begegnet er mit einem Gedanken, der ihn trägt: Anna hätte nicht gewollt, dass er im Schmerz stehenbleibt.

Anna war Anfang 2023 an einem weit fortgeschrittenen Nebennierenkarzinom erkrankt, die Ärzte fanden Metastasen in Niere, Leber und Lunge. Sie und Eldridge heirateten im März 2023 heimlich in Georgia, nachdem sie seit 2017 zusammen waren. Er half ihr, die zwei Töchter großzuziehen. Nach Annas Tod im Dezember 2023 wurde Kaitlyn von Mama June (46) betreut, während Kylee bei ihrem Vater Michael lebte. Im Sommer teilte Eldridge mit, dass ihn das gemeinsame Haus zu sehr an die Krankheitszeit erinnerte und zog letztendlich um.

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell und Eldridge Toney im Mai 2021

Instagram / annamarie35 Anna Cardwell mit ihrer Familie im Oktober 2020

