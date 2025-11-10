NBA-Legende Lenny Wilkens im Alter von 88 Jahren gestorben

Die Basketballwelt trauert um Lenny Wilkens, der im Alter von 88 Jahren verstorben ist. Der ehemalige Spieler und Coach gilt als eine der prägendsten Figuren in der Geschichte der NBA und verstarb laut der Nachrichtenagentur AP, die sich auf Angaben der Familie beruft. Lenny ist bis heute der Rekordhalter für die meisten als Trainer betreuten Spiele in der NBA – insgesamt 2.487 an der Zahl. Er wurde nicht nur in die Hall of Fame als Spieler und Trainer aufgenommen, sondern auch als Teil der legendären US-Olympiaauswahl von 1992, die als "Dream Team" Geschichte schrieb.

Seine Karriere erstreckte sich über Jahrzehnte: Als Spieler war Lenny zwischen 1960 und 1975 aktiv, als Trainer sogar bis 2005, wobei er zeitweise als Spielertrainer agierte. Seine sportlichen Errungenschaften sind ebenso beeindruckend wie vielseitig. Er führte die Seattle SuperSonics 1979 zur Meisterschaft und holte mit dem US-Team zweimal olympisches Gold – 1992 als Assistenztrainer und 1996 als Head Coach. Er war zudem mehrfach Teilnehmer des All-Star-Games, sowohl als Spieler als auch als Coach. NBA-Chef Adam Silver würdigte ihn auf X als "einen der angesehensten Botschafter des Sports", der als erster NBA-Trainer die Marke von 1.000 Siegen erreichte.

Neben seinen sportlichen Erfolgen war Lenny vor allem auch für sein soziales Engagement bekannt. Besonders in Seattle, seiner langjährigen Wahlheimat, setzte er sich für umfassende gemeinnützige Projekte ein. Zu seinen Ehren wurde dort sogar eine Statue errichtet. Adam hob in einem Statement hervor, dass Lenny "das Leben unzähliger junger Menschen sowie ganzer Generationen von Spielern und Trainern" geprägt habe. Er galt nicht nur als außergewöhnlicher Mentor, sondern wurde auch für seine Integrität und Klasse geschätzt, die ihn in und außerhalb des Basketballs auszeichneten.

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Wilkens im Naismith Memorial Basketball Hall of Fame

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Wilkens und Jason Terry, Coaches

Anzeige Anzeige

Getty Images Lenny Wilkens, 2017

Anzeige