Seitenhieb gegen Brenda: Vanessa Nwattu schießt gegen Aleks

Bei Temptation Island VIP knallt es weiter – diesmal außerhalb der TV-Villa. Nachdem Laurenz Pesch beim finalen Lagerfeuer mit Brenda Brinkmann Schluss machte, legt Aleksandar Petrovic (34) auf Instagram mit einem scharfen Kommentar nach und verurteilt Brendas Verhalten öffentlich. Nun meldet sich auch Vanessa Nwattu (25) zu Wort und verteidigt ihre Freundin Brenda vor dem Kommentar ihres Partners. "Du, rede bitte nicht – danke", schreibt sie unter seine Worte.

Der Schlagabtausch ereignet sich kurz nach der Ausstrahlung des Finales, mitten in der aufgeheizten Stimmung rund um das Ende von Brenda und Laurenz' Beziehung, zu dem Aleks etwas zu sagen hatte. "Brenda zeigt sich erneut von ihrer schlechtesten Seite: Sie lügt, täuscht, provoziert, geht fremd und begegnet ihrem (Noch-)Partner Laurenz extrem herablassend. Einsicht? Fehlanzeige. Empathie oder echte Gefühle sind ebenfalls nicht erkennbar", stichelte Aleks und fügte hinzu: "Umso bemerkenswerter, wie gefasst Laurenz als direkt Betroffener noch geblieben ist! Man konnte deutlich spüren, wie sehr er leidet, wie verzweifelt er ist und wie sehr er sie liebt!"

Hintergrund für Vanessas scharfe Worte dürfte Aleks' eigenes Verhalten innerhalb der Show sein. Der Realitystar stand während der Staffel ebenfalls immer wieder in der Kritik. Einerseits bezeichnete Aleks seine Partnerin Vanessa als undankbar und verwöhnt, andererseits benahm er sich auf einer Bootsparty daneben und bespritzte Verführerinnen mit Alkohol. Auch vor seinem und Vanessas Sexleben machte er keinen Halt.

Anzeige Anzeige

Collage: IMAGO / STAR-MEDIA, IMAGO / Gartner Collage: Brenda Brinkmann, Vanessa Nwattu und Aleksandar Petrovic

Anzeige Anzeige

Instagram / vanessa.nwa Vanessa Nwattu, Reality-TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

IMAGO / Panama Pictures Aleks Petrovic, Realitystar