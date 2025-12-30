Letzter Wille von Brigitte Bardot (†) bleibt ihr verwehrt

Frankreich nimmt Abschied von Brigitte Bardot (†91): Am 7. Januar wird die Schauspielerin in Saint-Tropez beigesetzt, mit einer Trauerfeier in der Kirche Notre-Dame de l'Assomption – die auch live übertragen wird – und einer anschließenden Bestattung auf dem Marine-Friedhof direkt am Mittelmeer, wie die Stadtverwaltung von Saint-Tropez jetzt bestätigte. Damit bleibt jedoch ihr letzter Wunsch unerfüllt: Die 91-Jährige wollte auf ihrem eigenen Anwesen La Madrague in Saint-Tropez ruhen, nahe ihrer Tiere, markiert nur von einem schlichten Holzkreuz.

Die Behörden erklärten, dass kein offizieller Antrag für eine Privat-Beisetzung auf dem Grundstück vorliegt, der rechtlich nötig gewesen wäre, um den Wunsch der Ikone umzusetzen. Stattdessen wird sie in unmittelbarer Nähe ihrer Eltern und früherer Lebenspartner ihre letzte Ruhe finden. Der Marine-Friedhof gilt als einer der stillsten Orte der Hafenstadt, vom Wind der Bucht umspielt und nur wenige Schritte vom Wasser entfernt. Ein Ort, der zwar nicht ihrem letzten Wunsch entspricht, ihr Leben aber eng mit der Geschichte von Saint-Tropez verbindet.

Nach Brigittes Tod hieß es zunächst, dass ihre Bestattung wie von ihr gewünscht ablaufen würde. In einem Interview mit der französischen Zeitung Le Monde erklärte die Schauspielerin nämlich 2018: "Ich werde im Garten begraben werden. Ich habe einen kleinen Platz ausgewählt, nah am Meer. Die Formalitäten sind abgeschlossen. Ein bestimmter Platz, von den Behörden genehmigt, außer Sichtweite, aber in der Nähe der Gräber meines Tierfriedhofs." Durch die wohl fehlende offizielle Genehmigung bleibt der gewählte Platz auf La Madrague, wo schon viele ihrer Tiere ruhen, nun jedoch leer.

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot in Paris 2004

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot im Londoner Hotel, September 1966

Anzeige Anzeige

Getty Images Brigitte Bardot bei einem Event in Paris im Mai 2006