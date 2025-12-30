Nach neun Jahren: Mel Gibson bestätigt Trennung von Rosalind

Mel Gibson (69) ist wieder zu haben. Das bestätigt der Hollywoodstar in einem Interview mit People. Nach neun Jahren Beziehung haben er und seine Partnerin Rosalind Ross sich nun getrennt. "Obwohl es traurig ist, dieses Kapitel in unserem Leben zu beenden, sind wir mit einem wunderschönen Sohn gesegnet und werden weiterhin die bestmöglichen Eltern sein", erklärt Mel in dem Gespräch. Böses Blut scheint es zwischen dem Ex-Paar also nicht zu geben. Der Schauspieler und die Drehbuchautorin seien aber auch schon seit etwa einem Jahr getrennt – sie hätten sich im Privaten entschieden, ihre Beziehung zu beenden.

Kennengelernt haben Mel und Rosalind sich bereits 2014 über gemeinsame Freunde. Zu einer Hochzeit kam es nie, aber dafür durften sie 2017 den gemeinsamen Sohn Lars begrüßen. Der heute Achtjährige kam fast zeitgleich mit Mels Oscar-Nominierung als bester Regisseur für den Film "Hacksaw Ridge" zur Welt, was den Moment für seinen berühmten Vater umso bedeutsamer machte. "Was könnte aufregender sein, als die Bekanntgabe der Nominierung zu hören, während ich meinen neugeborenen Sohn im Arm halte", freute sich der 69-Jährige damals in einem Statement.

Lars ist das Nesthäkchen unter Mels neun Kindern und das einzige gemeinsame Kind mit Rosalind. Er hat darüber hinaus eine erwachsene Tochter und sechs erwachsene Söhne aus der Ehe mit seiner Ex-Frau Robyn Moore. Seine Familie hält der US-Amerikaner zwar weitestgehend aus der Öffentlichkeit. Im September 2024 durfte sein jüngster Sohn ihn aber zusammen mit seiner älteren Halbschwester Lucia auf den roten Teppich der Premiere seines Films "Monster Summer" begleiten. Die 16-Jährige Lucia stammt allerdings aus Mels Beziehung zu der Songwriterin und Pianistin Oksana Grigorieva (55).

Getty Images Mel Gibson und Rosalind Ross, Januar 2019

Kevork Djansezian/Getty Images Rosalind Ross und Schauspieler Mel Gibson

Getty Images Mel Gibson mit seinen Kindern Lucia und Lars