Hoppla: Jennifer Lopez passiert Photoshop-Fail bei Selfie

Jennifer Lopez (56) sorgt mit einem funkelnden Spiegelselfie für Aufsehen – und für Stirnrunzeln. Die Sängerin teilte auf Instagram ein Bild, auf dem sie in einem glitzernden Strass-BH vor dem Spiegel posiert. Die Aufnahme wirkt auf den ersten Blick wie aus einem Editorial: perfektes Licht, glänzende Haut, ein selbstbewusster Blick. Doch der Teufel steckt im Detail. Wer genauer hinschaut, entdeckt eine irritierende Kleinigkeit: Die Form des Smartphones in ihrer Hand wirkt merkwürdig verzogen. Genau dieses Detail lässt Fans rätseln, wann und wo hier digital nachgeholfen wurde – und ob das Foto überhaupt so natürlich ist, wie es scheint.

Online sammelten sich rasch Hinweise auf eine mögliche Bearbeitung. Für viele Follower ist das verbogene Handy ein klassisches Indiz dafür, dass an Körperkonturen geschraubt wurde. Solche Pannen passieren, wenn Filter oder Retusche-Tools Kanten und Linien nicht sauber erfassen und sich Spiegelungen, Rahmen oder Schutzhüllen in die Länge ziehen. Ein Statement der Sängerin zu der Panne gibt es nicht. Der Post selbst setzt stark auf Glamour und funkelnde Details, die Kulisse bleibt reduziert. Genau diese Kombination verstärkt den Fokus auf das auffällige Element im Bild – und heizt die Diskussion an, ob der Look ohne digitale Hilfe genauso wirken sollte.

Abseits dieses Schnappschusses stand Jennifer in den vergangenen Monaten ohnehin im kritischen Blick der Öffentlichkeit. Für ihre Rolle im Film "Kiss of the Spider Woman" hatte sie extrem abgenommen, was nicht nur für Bewunderung, sondern auch für Besorgnis in ihrem Umfeld sorgte. Insider berichteten dem Magazin OK!, dass das harte Training und die Diät inmitten der Trennung von Ben Affleck (53) für Gesprächsstoff gesorgt hätten. Jennifer erklärte dagegen bei "CBS Sunday Morning": "Ich wurde für die Rolle sehr dünn. Ich wollte verkörpern, wie dieser Old-Hollywood-Musical-Filmstar war, und es gab eine Zartheit an ihnen und ebenso eine freche, kräftige Seite." Die intensive Vorbereitung für den Dreh wurde von monatelangem Tanztraining und strengen Diäten begleitet – ein Kraftakt, der an die Substanz ging.

Instagram / jlo Jennifer Lopez macht ein Selfie im Siegel, Dezember 2025

Instagram / jlo Jennifer Lopez beim Dreh von "Kuss der Spinnenfrau"

Getty Images Ben Affleck und Jennifer Lopez, Februar 2024