Tanja Makarić vermisst ihren Babybauch nach der Geburt nicht

Tanja Makarić (28) genießt ihr Mutterglück in vollen Zügen! Am 20. Dezember brachte die ehemalige Profischwimmerin ihre Tochter Malou Jolié gesund zur Welt. Auf Instagram gibt die frischgebackene Mama ihren Fans nun Einblicke in den neuen Alltag mit Baby und beantwortet Fragen ihrer Community. Eine Followerin wollte wissen, ob Tanja ihren Babybauch vermisst. "Das soll nicht blöd klingen, aber ich vermisse meinen Bauch bis jetzt gar nicht. Vielleicht die Tritte von ihr, aber jetzt tritt sie mich – selbstverständlich unkontrolliert und unbeabsichtigt – weil sie auf der Welt ist und das finde ich viel schöner", schrieb sie.

Tanja fügte hinzu, wie zufrieden sie mit dem neuen Lebensabschnitt ist, da sie die kleine Malou nun in den Armen halten kann. "Ich bin dankbar, sie gesund auf die Welt gebracht zu haben, aber lieber ist es mir ohne Bauch", erklärte sie weiter. Die Social-Media-Bekanntheit scheint jeden Moment mit ihrer Tochter zu genießen, auch wenn das Leben mit einem Neugeborenen natürlich eine Umstellung bedeutet. Private Einblicke und ehrliche Worte gehören bei Tanja mittlerweile zur Tagesordnung – ihre Fans lieben sie dafür.

Schon kurz nach der Geburt hatte Tanja ihren Followern einen ungefilterten Blick auf ihren Körper gewährt und gezeigt, wie weich und verändert ihr Bauch wenige Tage nach der Entbindung aussah. Die Offenheit der Influencerin kommt bei ihrer Community gut an, viele verfolgen gespannt, wie sich ihr Leben als frischgebackene Mama entwickelt. Abseits der Kameralinse verbringt Tanja viel Zeit mit ihrer kleinen Tochter, stillt nachts und teilt tagsüber ausgewählte Momente mit ihren Fans.

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarić, Influencerin

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric_ Tanja Makarićs Füße mit Baby und Unbekanntem, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / tanjamakaric Tanja Makarić, Dezember 2025

Anzeige