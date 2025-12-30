So hält sich Influencerin Antonia Elena als Mama fit

Antonia Elena zeigt, wie Mama-Fitness ohne Druck geht: Die Social-Media-Bekannte und Fitness-Unternehmerin, die 2024 nach einer intensiven Kinderwunsch-Reise ihren Sohn Noah zur Welt gebracht hat, trainiert wieder regelmäßig – und setzt dabei klare Prioritäten. In Köln sprach die Fitness-Influencerin offen darüber, wie sie ihre Routine nach der Geburt aufgebaut hat und warum Optik für sie nicht an erster Stelle steht. "Viel wichtiger ist, dass man für sein Kind stark ist, dass der Körper funktionsfähig ist und man sich in der neuen Rolle als Mama einfindet. Der Körper hat etwas Großartiges geleistet – da geht es nicht darum, sofort wieder perfekt auszusehen", sagte sie im Interview mit Bild. An ihrer Seite: ihr neuer Partner Fabian Müller, ein Health Coach, mit dem sie seit Oktober offiziell zusammen ist.

Antonia betont, dass Vergleiche in sozialen Medien junge Mütter unnötig unter Druck setzen. "Man sollte sich vor allem nicht mit anderen vergleichen, denn jeder Körper ist vor, während und nach der Schwangerschaft ganz individuell", erklärte sie der Bild. Nach der Geburt wartete sie die Rückbildung ab und startete erst dann mit kontrolliertem Training. Nach etwa drei Monaten fühlte sie sich wieder auf dem Level wie vor der Schwangerschaft, spürte aber, dass der Körper weicher und verletzlicher sein kann. Weil sie in der Schwangerschaft moderat aktiv blieb, gewann sie zügig Kraft zurück. Im Winter 2024 entdeckte sie Hyrox für sich, absolvierte im März 2025 ihren ersten Wettkampf und schaffte binnen eines Jahres die Qualifikation für die Hyrox-Weltmeisterschaft 2026 in Stockholm. "Ich lasse es auf mich zukommen", sagte sie zu weiteren Starts, wichtig sei ihr, den Spaß zu behalten: Hyrox sei die perfekte Mischung aus Kraft und Ausdauer mit echtem Wettkampfgefühl.

Privat richtet sich für die Influencerin mit Unternehmerinnen-Alltag vieles nach Sohn Noah. Der Kleine ist ihr Wunschkind, der Vater ist ihr Ex-Verlobter Christian Wolf (30). Nach der Trennung während der Schwangerschaft suchte die Fitness-Liebhaberin Halt in Routine, Familie und Training – und fand später neues Glück mit Fabian. Auf Instagram zeigt sich das Paar gelöst, gemeinsame Momente entstehen oft beim Sport. Freunde beschreiben Antonia als jemanden, der gerne früh aufsteht, Meal Prep liebt und Spaziergänge mit Kinderwagen und Kaffee als kleine Auszeiten nutzt. Wenn es ruhig wird, kocht die Mama am liebsten simple Bowls, legt das Handy zur Seite und liest vor dem Einschlafen ein paar Seiten – Rituale, die ihr helfen, den Kopf frei zu halten und Energie für den nächsten Tag zu sammeln.

Antonia Elena, Influencerin

Antonia Elena mit ihrem Sohn Noah

Antonia Elena, Influencerin

