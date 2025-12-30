So krass wird es für Chryssanthi Kavazis GZSZ-Rolle in 2026

Chryssanthi Kavazi (36) lässt die Fans von GZSZ schon jetzt in die Zukunft blicken: Im Gespräch mit RTL verrät die Schauspielerin, wie es 2026 mit ihrer Serienfigur Laura weitergeht. Fest steht, Laura bleibt in Berlin, hält an ihrer Liebe zu John, gespielt von Felix von Jascheroff (43), fest und will seine Tochter Clara dauerhaft in ihr Leben integrieren. Doch auf dem Kiez ist an Idylle nicht zu denken, denn Zoe, verkörpert von Lara Dandelion Seibert, mischt sich massiv ein und stellt sich der neuen Patchwork-Familie in den Weg. Für die Zuschauer kündigt sich damit ein Jahr voller Gefühlschaos, Konflikte und dramatischer Entscheidungen an.

Im Interview macht Chryssanthi deutlich, dass die Fronten zwischen Laura und Zoe verhärtet sind und auch 2026 nicht abkühlen werden. "Da ist einfach ein Hass, den man nicht wegkriegt zwischen den beiden Frauen", beschreibt sie die explosive Stimmung. Vor allem ein Punkt sorgt für Zündstoff. "Zoe möchte Laura einfach nicht an Claras Seite haben und das bringt Feuer fürs nächste Jahr. Ob das die Liebe aushält, wie groß dieser Streit zwischen Zoe und Clara wird, das steht alles in den Sternen. Aber es wird sehr, sehr, sehr spannend", verspricht die Darstellerin und heizt damit die Vorfreude der Fans weiter an.

Für Chryssanthi ist die turbulente Storyline rund um Liebe, Streit und Familie auch eine emotionale Reise vor der Kamera. Die Schauspielerin steht seit Jahren für GZSZ vor der Kamera und hat mit Laura eine Figur geprägt, die zwischen Intrigen, großen Gefühlen und dem Wunsch nach einem echten Zuhause pendelt. Privat zeigt sich Chryssanthi abseits des Sets gerne bodenständig und nahbar, teilt auf Social Media Einblicke in ihren Alltag und in kleine Glücksmomente mit ihren Liebsten. Dass sie nun eine Geschichte spielt, in der eine Frau um ihren Platz in einer komplizierten Familienkonstellation kämpft, knüpft an viele ihrer bisherigen GZSZ-Momente an – nur dass 2026 offenbar noch mehr Herz, Krach und Kiez-Drama auf sie warten.

RTL Chryssanthi Kavazi und Gisa Zach als Laura und Yvonne bei GZSZ

RTL / Anna Riedel Chryssanthi Kavazi und Felix von Jascheroff

RTL / Anna Riedel Felix von Jascheroff, Chryssanthi Kavazi, Anne Menden und Daniel Noah, GZSZ-Stars