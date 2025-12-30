Nach Ranveer Singhs Exit: Wird Hrithik Roshan der neue Don?

Ranveer Singh (40) überrascht mit einem plötzlichen Abschied von "Don 3" – und sofort rückt ein neuer Name ins Rampenlicht: Hrithik Roshan (51). Während der Schauspieler Berichten zufolge nach dem Erfolg von "Dhurandhar" andere Projekte priorisieren und sich dem Thriller "Pralay" von Jai Mehta zuwenden will, suchen die Verantwortlichen von "Don 3" fieberhaft nach einem neuen Hauptdarsteller. In Mumbai sollen bereits erste, noch sehr frühe Gespräche zwischen Hrithik und dem Team um Regisseur Farhan Akhtar laufen. Insider behaupten laut dem Portal Filmfare, Hrithik sei derzeit der stärkste Kandidat für die ikonische Gangsterrolle, die einst von Shah Rukh Khan (60) und davor von Amitabh Bachchan (83) geprägt wurde.

Laut dem Bericht seien die Macher fest entschlossen, die berühmte Filmreihe nur mit einem Star fortzusetzen, der ein "starkes Portfolio" mitbringt und die Wucht der etablierten Marke tragen kann. Hrithik hatte in "Don 2" bereits einen kurzen, aber vielbeachteten Auftritt, als Shah Rukhs Figur sich in einer Schlüsselszene als sein Charakter tarnte – ob dieser Kniff in der neuen Storyline wieder aufgegriffen wird, ist noch völlig offen. Ein Insider wird zitiert mit den Worten: "Nach Ranveers Ausstieg hat sich Hrithik als ernstzunehmender Anwärter herauskristallisiert. Die Gespräche stehen aber noch ganz am Anfang, jetzt wird sich zeigen, ob er wirklich an Bord kommt", so die Quelle weiter. Offiziell bestätigt ist weder Ranveers Abschied noch Hrithiks mögliches Casting, doch die Gerüchte heizen die Spannung rund um den dritten Teil der Kultreihe mächtig an.

Die Verpflichtung von Ranveer vor rund einem Jahr schlug damals hohe Wellen. Fans diskutierten leidenschaftlich darüber, ob ein Wechsel in der Hauptrolle nach Shah Rukh der Reihe guttun würde. Regisseur Farhan erklärte damals in einem YouTube-Video von Raj Shamani: "Es brauchte einen Schauspieler der nächsten Generation in dieser Rolle." Seine Überzeugung: Ranveer bringe den richtigen Mix aus "spitzbübischer Energie" mit und habe Qualitäten, die für "Don" ideal seien. Farhan sagte weiter: "Ich glaube, dass diese besonderen Aspekte von ihm noch nicht vollends ausgeschöpft wurden. Ich denke zudem nicht, dass er eine Rolle wie diese bisher gespielt hat." Die Fans mussten sich schon da auf einen ganz neuen "Don"-Stil einstellen, der nun erneut eine andere Richtung einschlägt.

Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ranveer Singh und Hrithik Roshan

Getty Images Shah Rukh Khan, Dezember 2015

Getty Images Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan und Hrithik Roshan bei der HDIL India Couture Week in Mumbai, Oktober 2010