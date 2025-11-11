Geheime Hochzeit: Livia Giuggioli heiratet Umweltaktivisten

Livia Giuggioli (56) hat heimlich geheiratet! Die Ex-Frau von Colin Firth (65) offenbarte auf ihrem Instagram-Profil, dass sie ihrem langjährigen Partner Callum Grieve, einem schottischen Umweltaktivisten, das Jawort gegeben hat. Mit liebevollen Worten erwähnte die 56-Jährige ihren frisch angetrauten Ehemann in ihrem Beitrag über den verstorbenen Border Collie Boo, der Callum 16 Jahre lang begleitet hatte. "Dies ist mein Ehemann Callum", schrieb Livia und fügte hinzu, dass Boo bereits Teil ihrer Familie war, bevor sie selbst zur Familie Grieve gehörte. Ein goldener Ring an ihrem Finger war bereits zuvor aufgefallen, unter anderem bei der WWD Fashion Loves Food Gala in Mailand.

Das Paar, das seit drei Jahren zusammen ist, teilt eine Leidenschaft für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Callum, ein Berater für globale Klimainitiativen, und Livia, die Gründerin der nachhaltigen Modeberatung Eco-Age, leben zeitweise im Vereinigten Königreich und auf Livias Familiensitz in Umbrien, Italien. Neben ihrer Arbeit im Bereich der ethischen Mode, bei der sie prominente Unterstützer wie Meryl Streep (76) und Emma Watson (35) dazu motiviert, nachhaltige Designs auf roten Teppichen zu tragen, setzt Livia auch auf ein ruhigeres Leben in der italienischen Provinz. Der Verlust des Hundes Boo, den sie in ihrem bewegenden Post als treuen Begleiter beschrieb, überschattet jedoch das freudige Ereignis der Hochzeit.

Livia und Colin, die 2019 nach einer 22-jährigen Ehe offiziell geschieden wurden, pflegen trotz des Endes ihrer Beziehung immer noch ein freundschaftliches Verhältnis. In einem Interview erzählte Livia, dass Colin und ihr jetziger Ehemann Callum eine gute Beziehung zueinander hätten – beide sind eingefleischte Arsenal-Fans. Auch Colin hat mit der TV-Autorin Maggie Cohn eine neue Partnerin gefunden. Für Livia bedeutet ihre Ehe mit Callum ein neues Kapitel in ihrem Leben, das nach Jahren inmitten des Glamours von Hollywood nun zwischen Italien und ihrer visionären Arbeit für Nachhaltigkeit stattfindet.

Pascal Le Segretain/Getty Images Livia Giuggioli auf der Fashion Week in Paris

Instagram / @liviafirth Livia Giuggiolis Ehemann Callum Grieve mit Hund Boo

Getty Images Livia Giuggioli und Colin Firth bei der Europapremiere von "Mary Poppins' Rückkehr"