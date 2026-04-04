Experten enthüllen: Prinz William ist sehr lange nachtragend

Prinz William (43) soll ein gutes Gedächtnis haben, wenn es darum geht, wer ihn verärgert hat und wer nicht – und das bekommen offenbar besonders jene zu spüren, die sich auf die Seite seines Bruders Prinz Harry (41) und dessen Ehefrau Meghan (44) stellen. Wie mehrere Royalexperten gegenüber Daily Mail berichten, habe der künftige König eine "rücksichtslose Ader" und "trage Groll" in sich. Besonders deutlich wurde das angeblich im Fall des ehemaligen Erzbischofs von Canterbury, Justin Welby (70). William soll über Jahre hinweg den Kontakt zum Lambeth Palace, dem Amtssitz des Erzbischofs, nahezu komplett abgebrochen haben. "Justin und sein Team haben viele Jahre lang versucht, Treffen mit William zu arrangieren, aber da kam nur eine Mauer des Schweigens", erklärte Royalexpertin Roya Nikkah.

Der Grund für Williams Distanz zu Welby liegt vermutlich in dessen enger Beziehung zu Harry und Meghan. Das Paar suchte seinen Rat und vertraute ihm intime Details an, wie Nikkah weiter ausführte. In ihrem aufsehenerregenden Interview mit Oprah Winfrey (72) im Jahr 2021 enthüllten die beiden zudem, dass Welby sie bereits vor ihrer großen Zeremonie in einer geheimen Trauung im eigenen Garten vermählt habe – eine Behauptung, die der ehemalige Erzbischof später gegenüber der italienischen Zeitung La Repubblica dementierte. "William ist jemand, der Groll hegt, er wählt Seiten. Wenn jemand die andere Seite wählt, vergisst er das nicht", so Nikkah. Im November 2024 trat Welby von seinem Amt zurück, nachdem bekannt wurde, dass er es versäumt hatte, einen jahrzehntelangen Missbrauchsskandal zu melden.

Doch William soll nicht nur zu Welby auf Distanz gegangen sein. Auch der Journalist Tom Bradby (59) sowie mehrere Familienmitglieder stehen offenbar auf seiner Liste. Besonders das Verhältnis zu Harry und Meghan gilt als zerrüttet. "Er und Catherine haben Harry und Meghan seit der Beerdigung von Queen Elizabeth II. nicht mehr gesehen", verriet Royalexperte Richard Fitzwilliams. Die Brüder sollen seitdem auch nicht mehr miteinander gesprochen haben. Auch zu seinem Onkel Andrew (66) und dessen Ex-Frau Sarah Ferguson (66) sowie deren Töchtern Beatrice (37) und Eugenie (36) soll das Verhältnis angespannt sein. Fitzwilliams betonte jedoch, dass Williams harte Haltung durchaus angebracht sei: "William ist unser zukünftiger König. Gott sei Dank hat er eine rücksichtslose Ader, denn das ist in der heutigen Welt notwendig."

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