Wichtige Regel im Hause Wales: Dies gilt für die Mini-Royals

Prinzessin Charlotte (10) wächst zusammen mit ihren Brüdern Prinz George (12) und Prinz Louis (7) in einem königlichen Haushalt auf, in dem trotz aller Traditionen auch moderne Erziehungsprinzipien eine wichtige Rolle spielen. Wie die Website Wales Online und Gala berichten, gilt in der Forest Lodge – dem Herrenhaus und neuen Heim der Familie Wales im Windsor Great Park – eine strenge Regel, die die drei Kinder bereits seit rund fünf Jahren befolgen müssen: Es wird nicht geschrien! Alles soll stattdessen im ruhigen Ton und durch Gespräche gelöst werden. Diese Vorgabe prägt den Alltag der jungen Royals und ist zu einem festen Bestandteil ihres Familienlebens geworden.

Die Regel, die von Prinz William (43) und Prinzessin Kate (44) konsequent umgesetzt wird, soll den Kindern beibringen, auch in schwierigen Situationen oder bei Meinungsverschiedenheiten einen respektvollen Umgang miteinander zu pflegen. Anstatt lautstark ihre Emotionen herauszulassen, werden die Geschwister dazu angehalten, ihre Gefühle in Worte zu fassen und Konflikte auf ruhige Weise zu klären. Diese Erziehungsmethode zeigt, dass William und Kate großen Wert darauf legen, ihren Nachwuchs nicht nur auf königliche Auftritte und öffentliche Termine vorzubereiten, sondern ihnen auch wichtige soziale Kompetenzen mit auf den Weg zu geben.

Trotz ihres royalen Status erleben Charlotte und ihre Brüder einen Alltag, der in vielen Bereichen überraschend gewöhnlich ist. Neben Hausaufgaben und Freizeitaktivitäten gehören auch ganz normale Familienrituale zum täglichen Leben der Wales-Kinder. William und Kate bemühen sich seit jeher darum, ihren drei Kindern eine möglichst normale Kindheit zu ermöglichen und sie gleichzeitig auf ihre künftigen Rollen als Mitglieder der britischen Königsfamilie vorzubereiten. Die klaren Strukturen und Regeln, die im Haushalt herrschen, sind dabei ein wichtiger Bestandteil dieser Erziehung.

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Instagram / princeandprincessofwales Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern Charlotte, Louis und George auf der diesjährigen Weihnachtskarte

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Instagram / princeandprincessofwales Prinzessin Charlotte, Prinz Louis und Prinz George, Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate

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Getty Images Prince William und Catherine beim Staatsbesuch des nigerianischen Präsidenten am Windsor Castle