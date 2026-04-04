Schwangere Candice King hat in geheimer Zeremonie geheiratet

Candice King (38) und Steven Krueger haben sich in einer intimen Zeremonie das Jawort gegeben. Die Hochzeit fand am 28. Februar in der Chapel at High Point Farm in der Nähe von Nashville statt, einer kleinen Kapelle, die Candice über Instagram entdeckt hatte. Nur 15 Gäste waren bei der Feier dabei, darunter die beiden Töchter der Schauspielerin sowie Stevens Nichten. Die Braut trug bei der Trauung ein elfenbeinfarbenes Kleid mit langen Ärmeln und schulterfreiem Schnitt von Grace Loves Lace, das sie mit einem Spitzenschleier von Claire Pettibone kombinierte. Da Candice hochschwanger war, gestaltete sich die Suche nach dem perfekten Brautkleid allerdings als Herausforderung. "Schockierenderweise gibt es keinen großen Markt für Brautkleider, die über einen Babybauch passen", verriet sie gegenüber Vogue.

Ursprünglich hatten die beiden eine große Hochzeit im Herbst 2026 in Nashville geplant, doch die Babynews änderte alles. "Wir haben uns entschieden, ein kleines Wochenende im Elopement-Stil in Nashville zu veranstalten, nur mit unseren engsten Familienmitgliedern, und die größere Feier auf nächstes Jahr zu verschieben", erklärte Steven. Der Bräutigam trug einen schwarzen Armani-Smoking, den er erst am Tag vor der Hochzeit abholen konnte. Nach der Zeremonie in der hölzernen Kapelle, die von Gitarrenmusik und Blumen geschmückt war, ging es zum Feiern ins Jeff Ruby's Steakhouse. "Wir wollten ein lustiges, lautes Steakhouse-Dinner. Genau das haben wir bekommen", schwärmte Candice.

Im Dezember hatte Candice ihre Schwangerschaft öffentlich gemacht und die liebevolle Nachricht mit ihren Fans auf Instagram geteilt. Ein Foto zeigte die Schauspielerin und Steven strahlend mit einem positiven Schwangerschaftstest. Unter das Bild schrieb Candice: "Wir bekommen ein Baby! Baby Krueger kommt im Mai 2026!" Überglücklich fügte sie hinzu: "Es gibt nichts Magischeres, als das Wort 'Schwanger' zu sehen." Die Reaktionen der Community ließen nicht lange auf sich warten – unzählige Fans und Freunde gratulierten dem Paar und feierten die freudige Nachricht.

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Getty Images Candice King bei der Tribeca-Premiere von Prime Videos "We Were Liars" in New York

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Getty Images Steven Krueger und Candice King bei der Premiere von "Yellowjackets" Staffel 3 im DGA Theater in Los Angeles

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Getty Images Candice King bei der After-Party zur Tribeca-Premiere von "We Were Liars" von Prime Video in New York City