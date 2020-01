Bahnt sich zwischen Livia (50) und Colin Firth (59) etwa eine Liebes-Reunion an? Im Juni 1997 hatten sich die Produzentin und der Schauspieler das Jawort gegeben – Mitte Dezember verkündete das Paar nach 22 Jahren Ehe seine Trennung. Ein möglicher Grund sei laut Insidern Livias Affäre gewesen. Nun sorgt ein Schnappschuss aus der Silvesternacht bei den Fans des einstigen Traumpaares für Freude: Livia und Colin starteten zusammen ins neue Jahrzehnt!

Von wegen Rosenkrieg – der "Tatsächlich... Liebe"-Darsteller verbrachte den Jahreswechsel mit seiner Noch-Ehefrau und gemeinsamen Freunden: "Wie wir aufgehört und angefangen haben", schrieb die Zweifach-Mutter zu dem Beweisfoto auf Instagram. Freudestrahlend lächelten die beiden mit ihren Gästen am Nachmittag im Garten in die Kamera und bekommen von ihren Followern für ihren offenen Umgang miteinander reichlich Lob.

Kurz nach dem offiziellen Ehe-Aus erklärte eine Quelle dem Magazin Us Weekly: "Sie pflegen eine enge Freundschaft und bleiben in ihrer Liebe zu ihren Kindern vereint." Glaubt ihr, dass Livia und Colin wieder ein Paar werden? Stimmt ab in unserer Umfrage!

Getty Images Livia und Colin Firth im September 2014

Instagram / liviafirth Colin und Livia Firth mit ihren Freunden an Silvester 2019

Getty Images Livia und Colin Firth im Februar 2018

