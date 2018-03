Jetzt kommen neue Details in der Stalker-Affäre um Colin Firth (57) und seine Ehefrau Livia Giuggioli (48) ans Licht. Der Oscar-Preisträger erstattete kürzlich in Rom Anzeige gegen einen italienischen Journalisten, der seine Liebste mit Anrufen und Nachrichten belästigen würde. Das Brisante: Livia hatte vor einigen Jahren eine Liaison mit dem Mann. Gegen den Stalking-Vorwurf setzte Marco Brancaccia sich nun öffentlich zur Wehr.

"Tatsächlich kennen Livia und ich uns schon seit unserer Jugend. Dann hatten wir zwischen 2015 und 2016 eine elfmonatige Liebesaffäre", erklärte der 55-Jährige gegenüber dem US-Magazin People. In dieser Zeit soll es in der Ehe mit Colin heftig gekriselt und sogar eine Scheidung kurz bevorgestanden haben. Nach dem Ende der Affäre habe Marco die Italienerin auch nicht mehr angerufen, hätte nur eine Nachricht zum Geburtstag geschickt. Trotzdem habe er an der Trennung schwer zu knabbern gehabt.

Ein einziger weiterer Kontaktversuch galt dann dem betrogenen Ehemann. Marco habe Colin in einer E-Mail von seiner Beziehung mit Livia berichtet. Im Nachhinein betrachtete er sein Handeln kritisch: "Es war ein schrecklicher Fehler, so schlimm, dass ich mich sogar entschuldigt habe. Aber dadurch zu einem Stalker gemacht zu werden, das ist nicht richtig."

Stuart C. Wilson/Getty Images for Theirworld Livia Giuggioli bei einem Charity-Event in London

Anzeige

Chris Jackson/Getty Images Colin Firth und Livia Giuggioli bei der "Kingsman: The Golden Circle"-Premiere in London

Anzeige

WENN Colin Firth mit seiner Frau Livia

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de