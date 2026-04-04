Kylie Jenner mit Hommage an Kims ikonisches Po-Shooting

Kylie Jenner (28) hat sich für das Cover des Puss Puss Magazins in Szene gesetzt und dabei offenbar von ihrer älteren Schwester Kim Kardashian (45) inspirieren lassen. Die 28-Jährige posierte in einem seidig-transparenten Kleid ohne BH oder Unterwäsche und trug dazu einen auffälligen Federkopfschmuck. Das Besondere: Kylie drehte der Kamera den Rücken zu, sodass ihr Hinterteil im Fokus stand – ganz wie Kim es bereits 2010 für das Magazin Paper getan hatte. Damals sorgte die Reality-TV-Star-Schwester in einem hautengen schwarzen Kleid mit dem berühmten Foto für Furore und "brach das Internet". Fotografin Kat Irlin setzte Kylie für die "The Loud & Quiet"-Ausgabe des Magazins in Szene, die am 13. April erscheint und bereits vorbestellt werden kann.

Für das Shooting zeigte sich die Kosmetikunternehmerin in verschiedenen gewagten Outfits. In einem Look trug sie lediglich einen schwarzen Spitzen-BH zu hohen weißen Strümpfen und schwarz-weißen Polka-Dot-Heels. Auf einem weiteren Bild präsentierte sie sich komplett ohne BH in einem zerrissenen Tank-Top. Etwas verhüllter gab sie sich in einem beigefarbenen Ledermantel mit schwarzem Besatz und braun-weißen Schuhen im Stil der 1940er-Jahre.

In einem Interview mit dem Podcast "Big Bro With Kid Cudi" sprach Kylie kürzlich über ihren "Kindheitstraum", als Schauspielerin zu arbeiten. Sie würde gerne eine Rolle in einer Komödie übernehmen, "etwas mit Zweitausender-Jahre-Vibe". Außerdem schwärmte sie von den Filmen ihres Freundes Timothée Chalamet (30), wobei sie "Call Me By Your Name" als ihren Favoriten bezeichnete und das Drama aus dem Jahr 2017 als "perfekt" beschrieb. Laut dem Magazin Us Weekly ist Kylie sehr stolz auf den 30-jährigen Schauspieler und "prahlt immer dezent" bei Freunden und Familie mit ihm. Eine Quelle verriet dem Blatt, dass die zweifache Mutter seinen Karriereweg sehr unterstützt und ihn regelmäßig "anheizt". Bei gemeinsamen Events wie den Oscars stehe sie gerne an seiner Seite, auch wenn sie in diesem Umfeld manchmal etwas schüchtern werde, dies berichtet das Magazin Daily Mail.

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Getty Images Kylie Jenner bei der Premiere von A24s "Marty Supreme", 2025

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Imago Kylie Jenner und Timothée Chalamet bei der Vanity Fair Oscar Party 2026

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Getty Images Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Oscars, 2025