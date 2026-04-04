Royales Drama: Prinz William brodelt wegen Charles' Befehl

Prinz William (43) soll zutiefst verärgert sein, nachdem König Charles (77) ihn in einem privaten Gespräch aufgefordert hat, persönliche Differenzen mit Prinz Harry (41) beiseitezuschieben und die Einheit der Königsfamilie in den Vordergrund zu stellen. Wie OK! berichtet, ist Charles überzeugt, dass eine Versöhnung seiner beiden Söhne unerlässlich sei, um das öffentliche Vertrauen in die Monarchie zu stabilisieren. Ein Insider verriet dem Magazin: "Innerhalb der Palastkreise gibt es die zunehmend starke Ansicht, dass der König eine Versöhnung zwischen William und Harry nicht nur für wünschenswert, sondern für essenziell hält, um die langfristige Stabilität der Monarchie zu sichern." Charles habe William im Grunde gesagt, er solle aufhören, die Entfremdung von Harry zur Schau zu stellen, seinen Platz kennen und sich seiner Vision einer vereinten Monarchie fügen. Für William, der seit Jahren im Konflikt mit seinem jüngeren Bruder steht, sei diese Aufforderung ein schwerer Schlag.

Das Problem dabei sei, dass William eigentlich die Unterstützung seines Vaters in seiner Haltung gegenüber Harry erwarte, so die Quelle weiter. Der Thronfolger sehe die Distanz zu den Sussexes als seinen Beitrag zum Schutz der Monarchie vor weiterem Drama. Ein zweiter Insider erklärte gegenüber OK!, William habe zunehmend das Gefühl, in eine Ecke gedrängt zu werden und einen Ansatz akzeptieren zu müssen, mit dem er grundlegend nicht einverstanden sei. "Aus seiner Sicht berücksichtigt die Forderung, sich einfach diesem Plan anzuschließen, nicht, wie schwerwiegend der Vertrauensbruch gewesen ist", hieß es. William glaube nicht, dass die Situation durch symbolische Gesten gelöst werden könne. Je stärker Charles auf eine Versöhnung dränge, desto härter bleibe Williams Widerstand.

Vor wenigen Tagen berichtete die Daily Mail, William und Kate hätten eine klare Haltung eingenommen, falls Harry und Meghan im Sommer nach Großbritannien zurückkehren sollten: Die beiden wollten keinerlei privaten Kontakt zu den Sussexes und lehnten eigene Treffen kategorisch ab. "Sollte der König den Herzog und die Herzogin von Sussex einladen, bei ihm zu bleiben, ist das allein Sache Seiner Majestät. Die Haltung des Prinzen und der Prinzessin von Wales ist unverändert, und sie würden keine eigenen Treffen mit ihnen arrangieren, es sei denn, beide nehmen möglicherweise zusammen an einem offiziellen öffentlichen Termin teil", zitierte die Zeitung einen Vertrauten des Paars.

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Getty Images Prinz William und König Charles

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Getty Images Prinz Harry verlässt das Royal Courts of Justice in London

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Getty Images Prinzessin Kate, Prinz William, Prinz Harry und Herzogin Meghan