Familienfehde: Brooklyn Beckham führt angespanntes Telefonat

Brooklyn Peltz-Beckham (27) sorgt erneut für Schlagzeilen im andauernden Familiendrama rund um den Beckham-Clan. Vor dem Sunset Plaza Hotel in West Hollywood wurde der älteste Sohn von David Beckham (50) und Victoria Beckham (51) am Freitagabend bei einem Telefonat beobachtet, das alles andere als entspannt wirkte. Auf Fotos, die der Daily Mail vorliegen, ist der 27-Jährige zu sehen, wie er während des langen Gesprächs aufgeregt hin und her lief und heftig mit den Armen gestikulierte. In einem lässigen schwarzen T-Shirt, Jeans, Nike-Baseballkappe und klobigen Lederstiefeln präsentierte sich Brooklyn bei dem Auftritt, bei dem seine innere Anspannung deutlich sichtbar war. Der Anblick passt ins Bild der anhaltenden Unstimmigkeiten mit seiner berühmten Familie, die seit Monaten die Gemüter bewegen.

Die Spannungen zwischen Brooklyn und seinen Eltern hatten im Januar einen neuen Höhepunkt erreicht, als der angehende Koch eine sechsseitige Erklärung veröffentlichte, in der er durchblicken ließ, keine Versöhnung mit seiner Familie anzustreben. Wie ein Insider dem Magazin ET mitteilte, wolle Brooklyn jegliche Kontaktversuche seiner Eltern beenden – auch über Social Media. Besonders pikant: An Muttertag ignorierte er Victoria komplett, während er seine Schwiegermutter Claudia Heffner Peltz (71) auf Instagram feierte. Auch zu seinem eigenen Geburtstag Anfang März sollen die liebevollen Posts von Victoria, David und seinen Brüdern Romeo und Cruz unerwünscht gewesen sein. Laut der Quelle bezeichnete Brooklyn diese als "performative Beiträge", die genau jene Art von öffentlichen Aktionen darstellen, die er zu beenden versuche.

Zusätzlichen Zündstoff lieferte jüngst Brooklyns Ehefrau Nicola Peltz-Beckham (31), die Fans zufolge einen subtilen Seitenhieb gegen ihre Schwiegermutter platziert haben könnte. Die Schauspielerin teilte auf Instagram ein Spiegelselfie, auf dem sie einen beeindruckenden Spagat zeigt – das Ergebnis eines viermonatigen intensiven Trainings für ihre Rolle als Ballerina im kommenden Film "Prima". Viele Beobachter sahen darin einen Versuch, Victorias berühmte Beinpose zu übertrumpfen. Die Designerin ist seit Jahren für ihre charakteristische Pose bekannt, bei der sie ihr Bein in einem 90-Grad-Winkel in die Luft streckt. Victoria hatte ihre Flexibilität erstmals 2016 auf Instagram demonstriert und dies ebenfalls auf ihr Balletttraining zurückgeführt. Die 51-Jährige hatte in ihrer Jugend Stepptanz, Jazz und Ballett studiert, da ihre Familie wollte, dass sie eine alternative Karrieremöglichkeit hat.

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Imago Brooklyn Beckham bei einem Launch-Event in New York

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Imago Brooklyn Beckham und Nicola Peltz in West Hollywood, März 2026

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Instagram / brooklynpeltzbeckham Brooklyn Peltz-Beckham, Victoria Beckham, Nicola Peltz-Beckham und David Beckham, Oktober 2024