So ähnlich sieht Shiloh Jolie inzwischen ihrer Mama Angelina

Shiloh Nouvel Jolie (19), die Tochter von Angelina Jolie (50) und Brad Pitt (62), sorgt gerade mit einem überraschenden K-Pop-Auftritt für Gesprächsstoff: In einem neuen Teaser zum Musikvideo von Sängerin Dayoung für den Song "What's a Girl to Do" taucht sie als Tänzerin auf – und erinnert dabei stark an ihre berühmte Mutter. In dem von Starship Entertainment auf YouTube veröffentlichten Clip, der seit Anfang April im Netz kursiert, ist Shiloh in einem Spitzentop, mit großen Kreolen und einem auffälligen Lippenpiercing zu sehen. Die 19-Jährige lehnt lässig auf einem Sofa, später ist sie in einer choreografierten Tanzszene inmitten einer Gruppe von Performern zu erkennen. Das komplette Video soll am kommenden Dienstag erscheinen.

Für viele Fans war der kurze Moment im 26-sekündigen Teaser genug, um in den Kommentaren in Begeisterung auszubrechen – und vor allem die optische Nähe zu Angelina hervorzuheben. Auf der Plattform X schrieb ein User: "Mamas gute Gene sind stark." Eine andere Person schwärmte: "Es sind die Augen und die Lippen für mich. Pure Angelina-Energie." Besonders brisant: Wie ein Sprecher von Starship Entertainment erklärte, wurde Shiloh angeblich unbekannterweise über ein offenes Casting gefunden. "Selbst nach dem Dreh hatten wir keine Ahnung, dass sie das Kind von Angelina Jolie und Brad Pitt ist, und haben es erst vor Kurzem zufällig erfahren", sagte der Unternehmensvertreter laut People. Die jungen Künstler im Clip treten als Backgroundtänzer auf – im Fokus steht K-Pop-Star Dayoung, deren Solosingle mit dem Video beworben wird.

Shiloh, die 2024 offiziell den Nachnamen "Pitt" ablegte und nun Shiloh Nouvel Jolie heißt, ist nicht die Einzige in der Familie, die künstlerische Ambitionen verfolgt. Ihre Mutter Angelina, die neben Shiloh auch die Kinder Maddox, Pax, Zahara sowie die Zwillinge Knox und Vivienne großzieht, verriet im vergangenen Jahr beim Santa Barbara Film Festival: "Einige von ihnen tanzen, einige malen, einige lieben Theater, aber keiner von ihnen brennt darauf, vor der Kamera zu stehen." Shiloh selbst tritt bei Tanzprojekten häufig unter dem Künstlernamen "Shi" auf und choreografierte bereits eine Tanznummer für ein Event der Modemarke Isabela Marant.

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Elisabetta Villa/Getty Images for Marvel Angelina Jolie und ihre Tochter Shiloh Jolie

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Getty Images Angelina Jolie und Shiloh Jolie auf dem Red Carpet, 2021

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Getty Images Shiloh, Zahara, Angelina Jolie, Vivienne, Maddox und Knox, 2021