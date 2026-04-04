Vor Umzug: "Bauer sucht Frau"-Star Gerald hatte Burn-out

Gerald Heiser (40) und seine Frau Anna erlebten im vergangenen Jahr die wohl schwierigste Zeit ihres Lebens. Der Bauer sucht Frau-Star geriet aufgrund massiver Existenzängste in ein Burnout, das nicht nur seine Gesundheit, sondern auch seine Familie und Ehe schwer belastete. Hohe Zinsen und ausbleibender Regen hatten dafür gesorgt, dass die Einnahmen der geliebten Farm in Namibia wegbrachen und das Paar mit erheblichen finanziellen Problemen zu kämpfen hatte. In der Sendung "Bauer sucht Frau – Gerald & Anna: Goodbye Namibia" sprechen die beiden offen über diese herausfordernde Phase und darüber, wie knapp ihre Ehe vor dem endgültigen Scheitern stand.

Die Auswirkungen des Burnouts waren für die gesamte Familie spürbar. "Ich war permanent gestresst, habe die Kinder angebrüllt und war patzig mit denen. Das war für das Familienleben gar nicht gut", erinnert sich Gerald an die Zeit zurück, in der er von heute auf morgen das Haus nicht mehr verließ und nichts mehr mit sich anzufangen wusste. Die Situation brachte auch die Ehe mit Anna an ihre Grenzen. "Man hat gemerkt, dass aus unserer Liebe nur noch ein Funke geblieben ist. Und der war sehr klein und es war sehr knapp davor, dass er erloschen wäre", verrät die 35-Jährige in der Sendung. Das Paar habe bereits über eine Scheidung gesprochen: "Wir haben beide gesagt, dass wir uns scheiden lassen wollen, wenn es so weitergeht." Es sei Geralds Idee gewesen, eine Paartherapie zu beginnen – eine Entscheidung, die ihre Beziehung rettete.

Mittlerweile haben Anna und Gerald die Krise hinter sich gelassen und einen Neuanfang gewagt. Nach dem Verkauf ihrer Farm in Namibia startete das Ehepaar mit seinen zwei Kindern in Polen durch. "Diesen Stress, auch unter uns, den gibt es nicht mehr", erklärt Anna. Die Therapie und die gemeinsame Arbeit an ihrer Beziehung hätten ihnen enorm geholfen. "Aus dem Funken ist wieder Liebe entstanden, die eigentlich immer noch da war, die wir aber nicht mehr gesehen haben. Das war die allerletzte Chance und es hat Gott sei Dank geklappt", so die Reality-Bekanntheit weiter. Der Umzug habe dem Paar eine große Last von den Schultern genommen und sie als Familie sogar noch enger zusammengeschweißt.

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Instagram / annaheiser Anna Heiser und Gerald Heiser, Dezember 2024

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Instagram / annaheiser Gerald und Anna Heiser, TV-Bekanntheiten, mit ihren Kindern

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Instagram / annaheiser Anna und Gerald Heiser, "Bauer sucht Frau"-Stars