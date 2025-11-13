Body Positivity adé? Das sagt Runa Greiner zu Abnehmtrend

Runa Greiner kennt man in der deutschen Filmbranche aus ihren Rollen in Maxton Hall, Fack ju Göhte und Charité. In einem Interview mit Stern bezieht sie Stellung zum Thema Body Positivity und Schlankheitsdruck im Film-Business. Die Schauspielerin äußert dabei Verständnis für diejenigen, die aufgrund gesellschaftlicher Erwartungen den Weg der Abnehmmittel wie Ozempic wählen. "Natürlich kann ich die Gründe verstehen, warum Menschen auf Medikamente wie Ozempic oder Mounjaro zurückgreifen. Sie haben das Gefühl, ihren Beruf aufgrund von Äußerlichkeiten nicht so ausüben zu dürfen, wie sie es gerne möchten", betont sie und gesteht: "Ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass mir dieser Gedanke noch nie selbst durch den Kopf gegangen ist."

Im deutschen Film würde ein großer Mangel an diverser Körperdarstellung herrschen, so Runa weiter. Besonders für Frauen und marginalisierte Gruppen würden oft nur stereotype Rollen angeboten. Ihr eigener Durchbruch mit der Amazon-Serie "Maxton Hall" sei lange von Zweifeln begleitet gewesen, da sie zunächst befürchtete, auch dort in ein klischeebehaftetes Raster zu fallen. Doch die starke und selbstbewusste Rolle der Ember Bell habe sie letztlich überzeugt. Allmählich sehe die 29-Jährige auch Veränderung in der Branche. Jedoch seien andere Länder Deutschland dabei noch weit voraus.

Runa sei bewusst, dass es in einer Welt voller Leistungsdruck, ständigen Vergleichen und festgefahrenen Schönheitsidealen fast unmöglich sei, immer mit seinem Körper zufrieden zu sein. Sie habe inzwischen aber begriffen: "Mein Körper muss nicht 'gut' sein, er ist aber auch nicht 'schlecht'. Er ist einfach da und darf so existieren, wie er ist." Runa selbst bezeichnet sich als "dick" und setzt sich dafür ein, dass mehr Filme und Serien entstehen, in denen Menschen wie sie in Hauptrollen zu sehen sind.

Imago Runa Greiner, Schauspielerin

Imago Der "Maxton Hall"-Cast bei der Premiere von Staffel zwei

Instagram / runa_goes_luna Runa Greiner, "Maxton Hall"-Darstellerin

