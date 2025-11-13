So süß feiert Paris Hilton den Geburtstag ihrer Tochter

Paris Hilton (44) hat den zweiten Geburtstag ihrer Tochter London auf ganz besondere Weise gefeiert. Am 11. November teilte die Unternehmerin eine Reihe von Fotos auf Instagram, die ihre gemeinsamen Momente mit der kleinen London zeigen. Ein süßer Schnappschuss zeigt die beiden auf einem Haufen Kissen und Decken, ein anderes Bild die Mama-Tochter-Zeit auf einer Yacht. Dabei trug London ein rosa Kleid mit einer passenden Schleife und strahlte in die Kamera. "Alles Gute zum 2. Geburtstag, meine wunderschöne Tochter London. Du bist das kleine Mädchen, von dem ich immer geträumt habe", schrieb Paris gerührt.

Nicht nur Londons Geburtstag, sondern auch das Datum selbst hat eine besondere Bedeutung für die Unternehmerin. Der 11. November ist auch der Hochzeitstag von Paris und ihrem Mann Carter Reum. "11:11 war schon immer meine Engelszahl, ein Symbol für Liebe, Glück und Neuanfänge", erklärte Paris in ihrem Post, ergänzt um die Inspiration für ihren Medienkonzern 11:11 Media. Neben ihren liebevollen Worten für Tochter London schwärmte sie weiter: "Du hast mich auf jede erdenkliche Weise verändert und mein Herz mit so viel Liebe gefüllt." Sie kann es kaum erwarten, wie ihre Tochter sich weiterentwickeln wird.

Die Familie genießt offenbar jede gemeinsame Minute miteinander. Stolz erzählte Paris dem Magazin People, dass Sohn Phoenix und Tochter London ein unzertrennliches Duo seien. "Sie sind beste Freunde und immer zusammen", beschrieb sie die enge Bindung zwischen den beiden Kindern. Bereits im August präsentierte Paris Fotos mit ihren beiden Kleinen vor ihrem privaten Jet "Sliv Air", ausgestattet mit passenden "Cutesie Crew"-Jacken. Es scheint ganz so, als ob die ehemaligen "It-Girl"-Jahre von Paris jetzt einem zauberhaften Familienleben gewichen sind, bei dem die Liebe im Mittelpunkt steht.

Getty Images Paris Hilton im November 2024

Instagram / parishilton Paris Hilton und ihre Tochter London

