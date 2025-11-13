Heimlich gefilmt? Micha Klotz bezieht Stellung zu Edda-Clip

Michael Klotz und Edda Pilz sorgen erneut für Schlagzeilen: Nachdem der ehemalige Ex on the Beach-Kandidat Edda öffentlich vorgeworfen hatte, ihr "Opfergetue" sei zu viel, und mit einem Video drohte, das ihr wahres Gesicht zeigen sollte, ist dieses Video nun tatsächlich aufgetaucht. Doch in seiner Instagram-Story stellt er jetzt klar: Er ist nicht derjenige, der es veröffentlicht hat. "Dieses Video wurde damals nicht heimlich aufgenommen. Das sieht man auch, weil sie die Kamera wahrnimmt und auf diese reagiert. [...] Ich habe dieses Video nicht hochgeladen! Das Video wurde damals in eine WhatsApp-Gruppe geschickt – das wusste auch Edda. Bedeutet, mehrere Leute verfügen über dieses Video und ich weiß nicht, wer es gepostet hat", schreibt er.

In dem Video, das nun veröffentlicht wurde, fragt Micha Edda, ob ihr sein neues Nasenpiercing wirklich missfalle: "Also irgendwie findet Edda mein neues Nasenpiercing sche*ße. Findest du es wirklich blöd?" Doch die Are You The One?-Bekanntheit scheint das Gespräch nicht führen zu wollen. Sie dreht sich weg und sagt: "Kannst du mich bitte nicht von der falschen Seite filmen?" Als Micha sie erneut auf das Piercing anspricht, reagiert sie mit den Worten: "Ich trenne mich." In seiner Instagram-Story stellt Micha klar, dass das Piercing ursprünglich als Prank gedacht war: "Das Video sollte eigentlich als Content dienen, war aber durch die Aussagen von Edda unbrauchbar."

Bereits vor zwei Wochen hatte sich die Situation zwischen dem Realitystar und der Influencerin zugespitzt. In einer Story forderte Micha Edda heraus und erklärte: "Deine ganzen Storys und dein Opfergetue sind zu viel. Ich habe dir mehrmals gesagt: Krieg dich in den Griff. Jetzt soll ich Angst haben? Wenn du auspackst? Bitte pack aus! Bitte! Dann packe ich auch aus." Offen sprach er davon, angeblich belastendes Material über seine Partnerin zu besitzen. "Dieses Video hier zeigt ganz klar, wie du wirklich bist", betonte er damals und warf ihr "grenzüberschreitende Worte" vor. Zugleich kündigte er Gespräche mit früheren Bekannten der einstigen Reality Backpackers-Teilnehmerin an, die offenbar bereit seien, ihn vor der Kamera zu unterstützen.

RTL Micha Klotz und Edda Pilz im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

