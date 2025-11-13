Video veröffentlicht: Edda Pilz und Micha streiten im Netz

Edda Pilz und Michael Klotz, die frisch gekürten Sieger des Sommerhaus der Stars, liefern sich im Netz gerade eine ordentliche Schlammschlacht. In einem langen Instagram-Post schilderte die ehemalige Are You The One?-Kandidatin, dass heimlich aufgezeichnetes Videomaterial von ihr über einen Fake-Account veröffentlicht wurde. Die Reality-Darstellerin zeigt sich empört und betonte, dass solche Taten in Deutschland strafbar seien. Ohne ihren Co-Gewinner namentlich zu erwähnen, deutete sie an, dass er womöglich etwas mit dem Vorfall zu tun haben könnte. "Stellt euch vor, ihr erstellt mit der Mail-Adresse eurer neuen Freundin einen solchen Account – WTF", schrieb sie wütend an ihre Follower.

Michael wies die Anschuldigungen jedoch vehement zurück und bezog ebenfalls online Stellung. Er erklärte, dass das genannte Video keineswegs heimlich aufgenommen worden sei. Edda hätte bewusst auf die Kamera reagiert, da die Aufnahme zur Erstellung von Content geplant gewesen sei. Ein späterer Austausch des Clips in einer WhatsApp-Gruppe habe dazu geführt, dass mehrere Personen heute Zugriff darauf hätten. "Ich habe dieses Video nicht hochgeladen", behauptete er, angeblich ohne zu wissen, wer tatsächlich für die Veröffentlichung verantwortlich ist.

Erst kürzlich hatte Edda im Netz mit weiteren heftigen Vorwürfen für Aufsehen gesorgt. In ihrer Instagram-Story wetterte die Reality-Darstellerin gegen ein bisher nicht näher benanntes Vater-Sohn-Duo, das trotz eines laufenden Verfahrens wegen schwerer Körperverletzung bei "Prominent Verwandt" mitmachen soll. "Ich kenne diese Person sehr gut. Ich war bei der Prügelei sogar dabei", erklärte sie ihren Followern und heizte so Spekulationen über die Identität der Betroffenen weiter an. Wer gemeint ist, verriet sie nicht, doch viele Zuschauer rätselten, ob sie auch hier auf Michael anspielt.

RTL Edda Pilz und Micha Klotz im "Sommerhaus der Stars" 2025

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Juli 2025

RTL Michael Klotz, "Das Sommerhaus der Stars"-Kandidat 2025