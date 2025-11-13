Kylie Jenner überrascht mit ehrlichem Mama-Geständnis

Kylie Jenner (28) hat nun offen über die Herausforderungen gesprochen, die es mit sich bringt, in jungen Jahren Mutter zu werden. Im Podcast "Khloé in Wonder Land" ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) reflektierte die 28-jährige Unternehmerin und zweifache Mutter nun über ihre Erfahrungen mit ihrer Tochter Stormi (7) und ihrem Sohn Aire (3). Besonders die frühen Phasen ihrer Mutterschaft seien schwierig gewesen: "Es war wirklich schwer für mich, so jung Kinder zu bekommen", erklärte Kylie und sprach dabei auch über die emotionalen Herausforderungen der postpartalen Zeit. Khloé bemerkte zudem, dass Kylie in ihrem Umfeld damals die Einzige war, die Kinder hatte.

Unterstützung fand Kylie lediglich in ihrer Freundin Yris Palmer, die selbst Mutter ist und ihr in dieser Zeit besonders nahe stand. Rückblickend sagt sie: "Ich denke, ich habe das ziemlich gut gemacht. Es braucht einfach Zeit." Khloé bestärkt sie daraufhin: "Du hast es großartig gemacht." In einem früheren Interview mit der britischen Vogue hatte Kylie bereits über ihre erste Schwangerschaft gesprochen, die sie mit gerade einmal 19 Jahren durchlebte. Damals sei es "verrückt" gewesen, aber heute sehe sie die Situation mit mehr Einfühlungsvermögen. "Ich glaube, wir erkennen erst, wie egoistisch wir als Menschen sind, wenn wir Kinder haben", so die Make-up-Mogulin.

Kylie teilt ihre Kinder mit ihrem Ex-Partner Travis Scott (34), von dem sie sich Ende 2022 trennte. Obwohl sie nicht mehr offiziell zusammen sind, kümmern sie sich gemeinsam um ihre Kinder. Privat zeigt sich Kylie mittlerweile selbstbewusst in ihrer Rolle als Mutter und hebt gern hervor, wie besonders es ist, so früh eine Familie gegründet zu haben. Sie scherzte laut People, dass sie mit 40 eine Zwanzigjährige als Tochter haben werde: "Und wir werden beste Freundinnen sein." Für Kylie scheint Mutterschaft heute weniger eine Herausforderung, sondern vielmehr ihre größte Stärke zu sein.

IMAGO / MediaPunch Kylie Jenner, 2022

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kindern Stormi und Aire, September 2025

Instagram / kyliejenner Kylie Jenner mit ihren Kids Stormi und Aire in Venedig

